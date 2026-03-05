Váratlan fordulat a háborúban: Trump elárulta, miért is támadta meg valójában Iránt

Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban. A Fehér Házban tartott energiapolitikai rendezvény elején arról beszélt, hogy az amerikai erők jelentős sikereket értek el az elmúlt napokban.

Trump szerint Irán rakétaképességei súlyos veszteségeket szenvedtek. Az amerikai haderő számos kilőhető rakétát és több rakétaindító állást semmisített meg. Az elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok „nagyon jól áll a háborús fronton”.

Az akció indoklásakor Trump azt hangsúlyozta, hogy Irán évtizedek óta fenyegetést jelent az Egyesült Államok és Izrael számára. Szavai szerint az iráni rezsim az elmúlt 47 évben amerikai állampolgárok és más országok polgárainak haláláért is felelős.

A Fehér Ház közben bejelentette, hogy az elnök személyesen vesz részt annak a hat amerikai katonának a fogadásán, akik egy kuvaiti iráni dróntámadásban vesztették életüket. A katonák földi maradványait katonai tiszteletadás mellett fogadják majd a Delaware állambeli Dover légitámaszponton. Az esemény pontos időpontját még egyezteti a hadügyminisztérium.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arról is beszámolt, hogy a legfrissebb jelzések szerint Spanyolország hajlandó együttműködni az Egyesült Államokkal az Irán elleni műveletekben. A szóvivő szerint Madrid reagált Trump korábbi figyelmeztetésére, amelyben az elnök kereskedelmi kapcsolatok megszakítását helyezte kilátásba, miután a spanyol kormány korábban nem engedélyezte amerikai erőknek a spanyol katonai bázisok használatát.

A szóvivő ismertette az Irán ellen indított „Hatalmas harag” nevű amerikai hadművelet fő céljait is. Az első cél Irán rakétaállományának megsemmisítése és az ország rakétaiparának megbénítása.

Második célként Irán haditengerészetének felszámolását említette. Az amerikai Központi Parancsnokság adatai szerint eddig több mint húsz iráni hadihajót süllyesztettek el. A szóvivő azt mondta, jelenleg nincs iráni hadihajó a Perzsa-öbölben, a Hormuzi-szorosban és az Ománi-öböl térségében.

A harmadik cél, hogy Irán regionális szövetségesei és fegyveres csoportjai ne legyenek képesek destabilizálni a térséget és amerikai érdekeltségeket támadni. A negyedik cél pedig az, hogy Irán ne jusson nukleáris fegyverhez.





