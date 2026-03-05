Váratlan fordulat a háborúban: Trump elárulta, miért is támadta meg valójában Iránt

A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban. A Fehér Házban tartott energiapolitikai rendezvény elején arról beszélt, hogy az amerikai erők jelentős sikereket értek el az elmúlt napokban.
Trump szerint Irán rakétaképességei súlyos veszteségeket szenvedtek. Az amerikai haderő számos kilőhető rakétát és több rakétaindító állást semmisített meg. Az elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok „nagyon jól áll a háborús fronton”.
Az akció indoklásakor Trump azt hangsúlyozta, hogy Irán évtizedek óta fenyegetést jelent az Egyesült Államok és Izrael számára. Szavai szerint az iráni rezsim az elmúlt 47 évben amerikai állampolgárok és más országok polgárainak haláláért is felelős.
A Fehér Ház közben bejelentette, hogy az elnök személyesen vesz részt annak a hat amerikai katonának a fogadásán, akik egy kuvaiti iráni dróntámadásban vesztették életüket. A katonák földi maradványait katonai tiszteletadás mellett fogadják majd a Delaware állambeli Dover légitámaszponton. Az esemény pontos időpontját még egyezteti a hadügyminisztérium.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arról is beszámolt, hogy a legfrissebb jelzések szerint Spanyolország hajlandó együttműködni az Egyesült Államokkal az Irán elleni műveletekben. A szóvivő szerint Madrid reagált Trump korábbi figyelmeztetésére, amelyben az elnök kereskedelmi kapcsolatok megszakítását helyezte kilátásba, miután a spanyol kormány korábban nem engedélyezte amerikai erőknek a spanyol katonai bázisok használatát.
A szóvivő ismertette az Irán ellen indított „Hatalmas harag” nevű amerikai hadművelet fő céljait is. Az első cél Irán rakétaállományának megsemmisítése és az ország rakétaiparának megbénítása.
Második célként Irán haditengerészetének felszámolását említette. Az amerikai Központi Parancsnokság adatai szerint eddig több mint húsz iráni hadihajót süllyesztettek el. A szóvivő azt mondta, jelenleg nincs iráni hadihajó a Perzsa-öbölben, a Hormuzi-szorosban és az Ománi-öböl térségében.
A harmadik cél, hogy Irán regionális szövetségesei és fegyveres csoportjai ne legyenek képesek destabilizálni a térséget és amerikai érdekeltségeket támadni. A negyedik cél pedig az, hogy Irán ne jusson nukleáris fegyverhez.
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
