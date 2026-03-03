Európa lehet az egyik legnagyobb vesztese a közel-keleti háborúnak: már most brutálisat esett az euró, ki tudja hol áll meg?

A közel-keleti konfliktus éleződése nyomán a jen és az euró is gyengült a dollárral szemben, mivel a befektetők figyelme az energiaimportra szoruló gazdaságok sérülékenységére irányult. A dollár menedékdevizaként erősödött - jelentette a Reuters.

A dollárindex – amely az amerikai deviza értékét egy hat főbb devizából álló kosárhoz viszonyítja – 98,49 ponton állt, miután az előző kereskedési napon 0,9 százalékkal emelkedett. Az euró az előző napi, több mint 1 százalékos zuhanást követően minimálisan, 0,07 százalékkal korrigált vissza az 1,1695-ös szintre. A japán jen a hétfői 0,8 százalékos esés után alig mozdult, árfolyama 157,2-es szinten állt a dollárral szemben.

A piacokra nehezedő nyomást az váltotta ki, hogy Izrael a Hezbollah támadásaira válaszul csapásokat mért Libanonban, Irán pedig folytatta az Öböl-menti államok elleni rakéta- és dróntámadásait. Katar hétfőn felfüggesztette az LNG (cseppfolyósított földgáz) termelését, ami a régió több olaj- és gázlétesítményében is biztonsági leállásokat eredményezett.

Európa és Japán jóval kiszolgáltatottabb a magasabb energiaárakkal szemben, mint a nettó energiaexportőr Egyesült Államok. Rodrigo Catril, a National Australia Bank devizastratégája kiemelte: a nagy gazdaságok közül Európa és Japán szorul rá leginkább a jelentős energiaimportra. A szakértő hozzátette, hogy a történelmi tapasztalatok alapján ilyen helyzetekben a jen és az euró jellemzően alulteljesít.

Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter kedden közölte, hogy a hatóságok szoros kapcsolatban állnak a külföldi pénzügyi tisztviselőkkel. Hangsúlyozta, hogy rendkívüli éberséggel figyelik a piaci folyamatokat, jelezve, hogy a devizapiaci intervenció továbbra is lehetséges eszköz a jen védelmében. A befektetők figyelme Ueda Kazuo, a japán jegybank (Bank of Japan) elnökének aznapi beszédére irányult, amelytől a jövőbeli kamatemelésekre vonatkozó jelzéseket vártak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A dollár erősödéséhez az is hozzájárult, hogy az emelkedő inflációs várakozások miatt a piacok a Fed következő kamatcsökkentését a korábban várt július helyett már csak szeptemberre valószínűsítik. A kereskedők az év végéig továbbra is két, egyenként 25 bázispontos csökkentéssel számolnak. Ezzel egyidejűleg a Svájci Nemzeti Bank jelezte, hogy kész beavatkozni a devizapiacokon, miután a svájci frank több mint egy évtizedes csúcsra erősödött az euróval szemben. A kriptovaluták piacán a bitcoin 0,78 százalékos esést követően a 68 890 dolláros szint közelébe került.