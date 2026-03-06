Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
Nem csitul a háború zaja a Közel-Keleten: még csak most jön az igazi rakétazápor?
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre. Az izraeli légierő éjszaka támadásokat hajtott végre Teherán ellen, amire az iráni fél Tel-Avivra kilőtt rakétákkal válaszolt - közölte a The Guardian.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke, Ejal Zamir altábornagy bejelentette, hogy a hadsereg befejezte a hadművelet első fázisát. Ez egy "meglepetésszerű nyitócsapás" volt, a csapatok pedig most a következő szakaszba lépnek. "Fokozni fogjuk a rezsim alapjait és katonai képességeit érő csapásokat. További meglepetéseket is tartogatunk, amelyeket egyelőre nem áll szándékomban felfedni" – nyilatkozta a parancsnok a Times of Israel beszámolója alapján.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter megerősítette a katonai nyomásgyakorlás fokozásának szándékát. Közlése szerint az Iránra és Teheránra irányuló tűzerő "drámaian fokozódni fog". Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor kizárta, hogy szárazföldi csapatokat küldjenek Iránba. Úgy fogalmazott, hogy ez csupán "időpocsékolás" lenne. Ezzel együtt jelezte, hogy az iráni vezetési struktúra teljes felszámolását szeretné elérni.
Az IDF emellett felújította a Hezbollah elleni bejrúti légicsapásokat is. Az izraeli hadsereg a libanoni főváros déli külvárosaiban több százezer embert szólított fel otthonuk elhagyására. A váratlan evakuálási parancs komoly pánikot okozott a helyi lakosság körében.
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) közölte, hogy rakétákat indított Tel-Aviv irányába. Tájékoztatásuk szerint egy korábbi támadáshullámuk nyomán már tűz keletkezett egy ottani lakóépületben.
Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.
Rémálommá vált az utazás a lezárt repterek miatt: váratlan bejelentés érkezett, azonnali mentőjáratok indulnak
Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről.
Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik
Egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO légvédelme – sokan már a kollektív védelem aktiválását emlegették.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.