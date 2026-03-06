2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Irán, Iszfahán, a város és az Imám tér általános látképe
Világ

Nem csitul a háború zaja a Közel-Keleten: még csak most jön az igazi rakétazápor?

Pénzcentrum
2026. március 6. 11:43

Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre. Az izraeli légierő éjszaka támadásokat hajtott végre Teherán ellen, amire az iráni fél Tel-Avivra kilőtt rakétákkal válaszolt - közölte a The Guardian.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke, Ejal Zamir altábornagy bejelentette, hogy a hadsereg befejezte a hadművelet első fázisát. Ez egy "meglepetésszerű nyitócsapás" volt, a csapatok pedig most a következő szakaszba lépnek. "Fokozni fogjuk a rezsim alapjait és katonai képességeit érő csapásokat. További meglepetéseket is tartogatunk, amelyeket egyelőre nem áll szándékomban felfedni" – nyilatkozta a parancsnok a Times of Israel beszámolója alapján.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter megerősítette a katonai nyomásgyakorlás fokozásának szándékát. Közlése szerint az Iránra és Teheránra irányuló tűzerő "drámaian fokozódni fog". Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor kizárta, hogy szárazföldi csapatokat küldjenek Iránba. Úgy fogalmazott, hogy ez csupán "időpocsékolás" lenne. Ezzel együtt jelezte, hogy az iráni vezetési struktúra teljes felszámolását szeretné elérni.

Kapcsolódó cikkeink:

Az IDF emellett felújította a Hezbollah elleni bejrúti légicsapásokat is. Az izraeli hadsereg a libanoni főváros déli külvárosaiban több százezer embert szólított fel otthonuk elhagyására. A váratlan evakuálási parancs komoly pánikot okozott a helyi lakosság körében.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) közölte, hogy rakétákat indított Tel-Aviv irányába. Tájékoztatásuk szerint egy korábbi támadáshullámuk nyomán már tűz keletkezett egy ottani lakóépületben.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #támadás #izrael #irán #evakuálás #háború #rakéta #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

