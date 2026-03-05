Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.
Közel-keleti háború 2026: Kína és Oroszország is elmondta, hogy beszállnának-e Irán oldalán a harcokba
Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket. Teherán két legfontosabb diplomáciai partnere, Oroszország és Kína azonban a határozott retorika ellenére sem mutat hajlandóságot a katonai beavatkozásra. A helyzet rávilágít a stratégiai partnerségek és a tényleges katonai szövetségek közötti szakadékra - közölte az Al Jazeera.
Moszkva és Peking egyaránt a nemzetközi jog egyértelmű megsértésének minősítette az Irán elleni háborút. Vlagyimir Putyin orosz elnök Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető szombati meggyilkolását "az emberi erkölcs minden normájának cinikus megsértésének" nevezte. Vang Ji kínai külügyminiszter eközben arra figyelmeztette izraeli kollégáját, hogy "az erőszak nem oldhat meg valódi problémákat". A két nagyhatalom az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását is közösen kezdeményezte.
Az óvatos magatartás mögött részben jogi okok állnak. Oroszország és Irán 2025 januárjában írt alá átfogó stratégiai partnerségi egyezményt. Ez a megállapodás a kereskedelemtől a katonai együttműködésen át a kulturális kapcsolatokig számos területet lefed, kölcsönös védelmi záradékot azonban nem tartalmaz. Andrej Kortunov, az orosz Valdaj Vitaklub tagja rámutatott, hogy ez lényegesen kevésbé kötelező érvényű, mint például az Észak-Koreával 2024-ben kötött kölcsönös védelmi szerződés. Az iráni megállapodás csupán annyit rögzít, hogy a felek tartózkodnak az ellenséges cselekedetektől, ha a másik fél konfliktusba keveredik.
Kortunov szerint Moszkva számára a közvetlen katonai beavatkozás kockázata túlságosan magas lenne. Oroszország jelenleg az ukrajnai konfliktus rendezésére összpontosít, és az amerikai közvetítést részesíti előnyben. Ez hasonló ahhoz, ahogy a januári venezuelai válság idején is csupán diplomáciai válaszlépésekre szorítkozott. A szakértő ugyanakkor elismerte, hogy teheráni kapcsolatai "bizonyos fokú csalódottságot" fejeztek ki. Sokan ugyanis arra számítottak, hogy Oroszország az ENSZ-beli diplomáciai lépéseken túl is tesz majd valamit.
Kína és Irán 2021-ben egy 25 éves együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében Irán csatlakozott az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, energetikai és gazdasági kapcsolataik pedig jelentősen elmélyültek. A pekingi Csinghua Egyetem kutatója, Jodie Ven azonban hangsúlyozta, hogy Kína régóta világos határokat szab a partnerségnek, különösen katonai téren. "A kínai kormány mindig a be nem avatkozás elvét követi, így nem gondolom, hogy fegyvereket küldene Iránnak" - mondta a szakértő. Peking szerepe inkább a diplomáciára és a válságkezelésre korlátozódik. Kína jelenleg az Egyesült Államokkal és az öböl menti arab államokkal folytat párbeszédet a helyzet eszkalálódásának megakadályozása érdekében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kapcsolat aszimmetriáját jól mutatja a Kpler hajókövetési szolgálat adatsora. Ebből kiderül, hogy Irán éves nyersolajexportjának 87,2 százaléka Kínába irányul, miközben Irán Kína globális kereskedelmében viszonylag kis súlyt képvisel. Dylan Loh, a szingapúri Nanjang Műszaki Egyetem docense szerint Kína szerepe "védelmező jellegűvé vált". Peking ugyanis felgyorsította közvetítői erőfeszítéseit, hogy megakadályozza a térség destabilizálódását, ami saját gazdasági és biztonsági érdekeit is veszélyeztetné. A szakértő hozzátette, hogy a politikai kockázatok újraértékelése valójában már a venezuelai válság óta folyamatban van.
Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik
Egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO légvédelme – sokan már a kollektív védelem aktiválását emlegették.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.