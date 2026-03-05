2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
irán, háború, usa, válság, olajár, olajválság
Világ

Közel-keleti háború 2026: Kína és Oroszország is elmondta, hogy beszállnának-e Irán oldalán a harcokba

Pénzcentrum
2026. március 5. 19:22

Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket. Teherán két legfontosabb diplomáciai partnere, Oroszország és Kína azonban a határozott retorika ellenére sem mutat hajlandóságot a katonai beavatkozásra. A helyzet rávilágít a stratégiai partnerségek és a tényleges katonai szövetségek közötti szakadékra - közölte az Al Jazeera.

Moszkva és Peking egyaránt a nemzetközi jog egyértelmű megsértésének minősítette az Irán elleni háborút. Vlagyimir Putyin orosz elnök Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető szombati meggyilkolását "az emberi erkölcs minden normájának cinikus megsértésének" nevezte. Vang Ji kínai külügyminiszter eközben arra figyelmeztette izraeli kollégáját, hogy "az erőszak nem oldhat meg valódi problémákat". A két nagyhatalom az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását is közösen kezdeményezte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az óvatos magatartás mögött részben jogi okok állnak. Oroszország és Irán 2025 januárjában írt alá átfogó stratégiai partnerségi egyezményt. Ez a megállapodás a kereskedelemtől a katonai együttműködésen át a kulturális kapcsolatokig számos területet lefed, kölcsönös védelmi záradékot azonban nem tartalmaz. Andrej Kortunov, az orosz Valdaj Vitaklub tagja rámutatott, hogy ez lényegesen kevésbé kötelező érvényű, mint például az Észak-Koreával 2024-ben kötött kölcsönös védelmi szerződés. Az iráni megállapodás csupán annyit rögzít, hogy a felek tartózkodnak az ellenséges cselekedetektől, ha a másik fél konfliktusba keveredik.

Kortunov szerint Moszkva számára a közvetlen katonai beavatkozás kockázata túlságosan magas lenne. Oroszország jelenleg az ukrajnai konfliktus rendezésére összpontosít, és az amerikai közvetítést részesíti előnyben. Ez hasonló ahhoz, ahogy a januári venezuelai válság idején is csupán diplomáciai válaszlépésekre szorítkozott. A szakértő ugyanakkor elismerte, hogy teheráni kapcsolatai "bizonyos fokú csalódottságot" fejeztek ki. Sokan ugyanis arra számítottak, hogy Oroszország az ENSZ-beli diplomáciai lépéseken túl is tesz majd valamit.

Kína és Irán 2021-ben egy 25 éves együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében Irán csatlakozott az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, energetikai és gazdasági kapcsolataik pedig jelentősen elmélyültek. A pekingi Csinghua Egyetem kutatója, Jodie Ven azonban hangsúlyozta, hogy Kína régóta világos határokat szab a partnerségnek, különösen katonai téren. "A kínai kormány mindig a be nem avatkozás elvét követi, így nem gondolom, hogy fegyvereket küldene Iránnak" - mondta a szakértő. Peking szerepe inkább a diplomáciára és a válságkezelésre korlátozódik. Kína jelenleg az Egyesült Államokkal és az öböl menti arab államokkal folytat párbeszédet a helyzet eszkalálódásának megakadályozása érdekében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kapcsolat aszimmetriáját jól mutatja a Kpler hajókövetési szolgálat adatsora. Ebből kiderül, hogy Irán éves nyersolajexportjának 87,2 százaléka Kínába irányul, miközben Irán Kína globális kereskedelmében viszonylag kis súlyt képvisel. Dylan Loh, a szingapúri Nanjang Műszaki Egyetem docense szerint Kína szerepe "védelmező jellegűvé vált". Peking ugyanis felgyorsította közvetítői erőfeszítéseit, hogy megakadályozza a térség destabilizálódását, ami saját gazdasági és biztonsági érdekeit is veszélyeztetné. A szakértő hozzátette, hogy a politikai kockázatok újraértékelése valójában már a venezuelai válság óta folyamatban van.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #ensz #világ #olaj #kína #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:31
19:22
19:19
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
2026. március 5.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2
3 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
3
5 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
4
2 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
2 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 19:02
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 17:56
Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról!
Agrárszektor  |  2026. március 5. 19:32
2 milliárd forintot osztanak szét itthon: ezek a magyarok kaphatnak belőle
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel