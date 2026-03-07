2026. március 7. szombat Tamás
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán zászlaja
Világ

Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal

Pénzcentrum
2026. március 7. 10:35

Maszúd Peszeskian iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik. Ezzel párhuzamosan határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök feltétel nélküli megadásra vonatkozó követelését. Egyértelművé tette, hogy Irán sosem fog kapitulálni.

Az állami televízióban közvetített beszédében az elnök személyesen kért bocsánatot azoktól a környező országoktól, amelyeket Irán korábban célba vett. Kiemelte, hogy testvérként tekintenek a régió államaira. Ennek szellemében a fegyveres erőket a rakétatámadások leállítására utasították. Ezt a döntést az a háromtagú tanács hozta meg, amely Ali Hamenei meggyilkolása után állt fel, és az új vezető kinevezéséig ideiglenesen irányítja az országot. Az egyetlen kivételt az jelenti, ha Iránt éri fegyveres agresszió.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Peszeskian arra kérte az Öböl menti országokat, hogy ne váljanak az imperializmus játékszerévé - írja a CNN. Egyúttal óva intette őket attól, hogy támadást indítsanak Irán ellen. Az új katonai doktrína azonnali hatálybalépése ugyanakkor egyelőre kérdéses. Erre utal, hogy a beszéd elhangzása után Bahreinben még megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az elnök az incidens ellenére a békés, diplomáciai rendezés fontosságát hangsúlyozta.

A regionális szinten megütött békülékenyebb hangnem ellenére az iráni vezetés továbbra is kemény vonalat képvisel az Egyesült Államokkal szemben. Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy Washington csak feltétel nélküli megadás esetén hajlandó tárgyalni Teheránnal. Erre reagálva a vezetői tanácsban is helyet foglaló Peszeskian egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: szerinte az amerikaiak magukkal viszik a sírba az Irán kapitulációjáról szőtt álmaikat.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #usa #donald trump #irán #geopolitika #külpolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:35
10:01
09:29
09:02
08:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 7.
Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 6.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 7. szombat
Tamás
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2
5 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
3
7 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
4
4 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
4 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 10:01
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 09:02
Egy magyarnak baromi jól indult a hétvégéje: hatalmasat kaszált az európai szuperlottón!
Agrárszektor  |  2026. március 7. 09:33
Beütöttek a kemény mínuszok itthon: mutatjuk, hol volt a leghidegebb