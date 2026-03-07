Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal

Maszúd Peszeskian iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik. Ezzel párhuzamosan határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök feltétel nélküli megadásra vonatkozó követelését. Egyértelművé tette, hogy Irán sosem fog kapitulálni.

Az állami televízióban közvetített beszédében az elnök személyesen kért bocsánatot azoktól a környező országoktól, amelyeket Irán korábban célba vett. Kiemelte, hogy testvérként tekintenek a régió államaira. Ennek szellemében a fegyveres erőket a rakétatámadások leállítására utasították. Ezt a döntést az a háromtagú tanács hozta meg, amely Ali Hamenei meggyilkolása után állt fel, és az új vezető kinevezéséig ideiglenesen irányítja az országot. Az egyetlen kivételt az jelenti, ha Iránt éri fegyveres agresszió.

Peszeskian arra kérte az Öböl menti országokat, hogy ne váljanak az imperializmus játékszerévé - írja a CNN. Egyúttal óva intette őket attól, hogy támadást indítsanak Irán ellen. Az új katonai doktrína azonnali hatálybalépése ugyanakkor egyelőre kérdéses. Erre utal, hogy a beszéd elhangzása után Bahreinben még megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az elnök az incidens ellenére a békés, diplomáciai rendezés fontosságát hangsúlyozta.

A regionális szinten megütött békülékenyebb hangnem ellenére az iráni vezetés továbbra is kemény vonalat képvisel az Egyesült Államokkal szemben. Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy Washington csak feltétel nélküli megadás esetén hajlandó tárgyalni Teheránnal. Erre reagálva a vezetői tanácsban is helyet foglaló Peszeskian egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: szerinte az amerikaiak magukkal viszik a sírba az Irán kapitulációjáról szőtt álmaikat.