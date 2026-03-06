Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.
Oroszország nyílt zsarolásba kezdett: hiába a kedvező ígéret, a magyarok is ráfizetnek, ha beváltják a fenyegetést
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország az uniós terveknél jóval hamarabb, akár már most leállíthatja az európai gázszállításokat. Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz. A szakértők megosztottak arról, hogy valós fenyegetésről, vagy csupán az elszabaduló árakra építő politikai blöffről van-e szó. Egy hirtelen leállás azonban a gázigényét mintegy 70 százalékban orosz forrásból fedező Magyarországot is azonnali lépéskényszerbe hozná.
Az Európai Unió célja, hogy 2027 végére teljesen függetlenedjen az orosz földgáztól. Egy 2026 elején hatályba lépő rendelet ráadásul már meg is tiltja az új importszerződések megkötését. Putyin időzítése a nyomásgyakorlásra aligha véletlen. A közel-keleti feszültségek, a lezárt Hormuzi-szoros és a globális kínálati hiány miatt a gázárak az elmúlt időszakban jelentősen megugrottak. Ebben a helyzetben az orosz elnök alapvető érdeke, hogy pánikot keltsen, megossza az európai országokat, és megerősítse a saját szövetségeseit - írja a Telex.
Az a tény, hogy Moszkva nyíltan politikai feltételekhez, a "megfelelő magatartáshoz" köti a magyar és szlovák szállítások fenntartását, élesen cáfolja a magyar diplomácia gyakran hangoztatott érvét. Ezen érvelés szerint ugyanis az energiakereskedelem pusztán fizikai és gazdasági kérdés. Oroszország most egyértelművé tette: az energiaellátás igenis a politikai szimpátia jutalmazásának, illetve a büntetésnek az eszköze.
Több iparági szakértő szerint ugyanakkor az orosz fenyegetés puszta blöff. Oroszország a nemzetközi gazdaságba elsősorban nyersanyag-exportőrként kapcsolódik be. Éppen ezért gazdaságilag nem engedheti meg magának, hogy önként lemondjon az egyik legjövedelmezőbb piacáról. Bár Moszkva próbálkozik a keleti nyitással, a kínai és török vevők kevésbé megbízhatóak, ráadásul rosszabb feltételekkel fizetnek, mint a nyugati partnerek.
A Gazprom egyre súlyosabb veszteségei és a beszakadó exportvolumenek egyértelműen mutatják, hogy Moszkvának égető szüksége van a bevételekre. Oroszország részesedése az EU vezetékes gázimportjából a 2021-es mintegy 40 százalékról 2025-re nagyjából 6 százalékra zuhant. Ráadásul a négy nagy kelet-nyugati gázfolyosóból mára lényegében csak egyetlen működőképes útvonal maradt. Miután a Jamal, az Északi Áramlat és a Testvériség vezeték is leállt vagy használhatatlanná vált, már csak a Magyarországot is ellátó Török Áramlat balkáni ága üzemel.
Bár a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Putyin csupán zsarol, és a lehetőségekhez mérten fenntartja az európai eladásokat, fel kell készülni egy esetleges hirtelen leállásra is. Ha az orosz gáz teljesen eltűnne a piacról, a hiányt az európai integrált hálózatokon keresztül kellene pótolni. Ez elsősorban norvég gázt, amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG), valamint észak-afrikai forrásokat jelentene.
Magyarország elvileg több nyugati és déli útvonalon is be tudná szerezni a szükséges mennyiséget, például a meglévő horvát, vagy akár a lengyel és görög LNG-terminálokból. Egy azonnali, kényszerű átállás azonban mindenképpen drágább lenne. Ráadásul a tranzitországok felé is komoly tranzitdíjakat kellene fizetni a biztos szállításért. Fontos tisztázni azt is, hogy az orosz gáz jelenleg sem garantál olcsó energiát. A hosszú távú szerződések ugyanis a nemzetközi tőzsdei árakhoz kötöttek, így a globális drágulást Magyarország is azonnal megérzi. Egy teljes orosz leállás a 2021-2022-es időszakhoz hasonló ársokkot okozhatna a piacon. Az egyetlen, de nagyon fontos különbség az lenne, hogy ebből a helyzetből immár biztosan nem Oroszország profitálna.
-
