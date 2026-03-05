Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért

Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon; Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin ezért cserébe nem kért semmit - írta meg a Telex.

A külügyminiszter a repülőtéren azt közölte, hogy az orosz fél semmilyen feltételt nem szabott a két fogoly átadásához.

Putyin szerdán jelentette be, hogy elrendeli a két hadifogoly szabadon bocsátását. A döntés értelmében a foglyok azon a repülőgépen térhettek vissza Magyarországra, amelyen a magyar delegáció Oroszországba érkezett.

