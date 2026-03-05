A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus gyorsan túlmutathat a térség határain. Hatásai a magyar üzletekben is megjelenhetnek.
Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik
A NATO légvédelme lelőtt egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát. Az incidens után felmerült, hogy a szövetség aktiválhatja-e az 5. cikkelyt, Mark Rutte főtitkár azonban lehűtötte a találgatásokat, írja a Portfolio.
Irán tegnap megtámadta a NATO-tagállam Törökországot, ugyanakkor a NATO légvédelme megsemmisítette a Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát. Az incidens után Mark Rutte NATO-főtitkár reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint a történtek akár a kollektív védelmet biztosító 5. cikkely alkalmazását is kiválthatják.
Az eset kapcsán több politikus és elemző is arról beszélt, hogy mivel egy NATO-tagállamot ért támadás, a szövetség akár az 5. cikkely aktiválását is mérlegelheti. Ez az a rendelkezés, amely kimondja: ha egy tagállamot támadás ér, azt a szövetség egészét ért támadásnak tekintik.
Mark Rutte NATO-főtitkár ugyanakkor azt mondta, hogy bár a támadás „komoly”, vezetői szinten jelenleg senki nem beszél az 5. cikkely alkalmazásáról.
A főtitkár arra is kitért, hogy a NATO alapvetően támogatja Irán atom- és rakétaprogramjának felszámolását, mivel a szövetség értékelése szerint Teherán egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Európára is fenyegetést jelentsen.
Irán mindeközben tagadja, hogy ők indították volna a Törökország felé tartó rakétát.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
