rakétaindítás az esti mező, a lenyugvó nap hátterében.
Világ

Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik

Pénzcentrum
2026. március 5. 16:17

A NATO légvédelme lelőtt egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát. Az incidens után felmerült, hogy a szövetség aktiválhatja-e az 5. cikkelyt, Mark Rutte főtitkár azonban lehűtötte a találgatásokat, írja a Portfolio.

Irán tegnap megtámadta a NATO-tagállam Törökországot, ugyanakkor a NATO légvédelme megsemmisítette a Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát. Az incidens után Mark Rutte NATO-főtitkár reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint a történtek akár a kollektív védelmet biztosító 5. cikkely alkalmazását is kiválthatják.

Az eset kapcsán több politikus és elemző is arról beszélt, hogy mivel egy NATO-tagállamot ért támadás, a szövetség akár az 5. cikkely aktiválását is mérlegelheti. Ez az a rendelkezés, amely kimondja: ha egy tagállamot támadás ér, azt a szövetség egészét ért támadásnak tekintik.

Mark Rutte NATO-főtitkár ugyanakkor azt mondta, hogy bár a támadás „komoly”, vezetői szinten jelenleg senki nem beszél az 5. cikkely alkalmazásáról.

A főtitkár arra is kitért, hogy a NATO alapvetően támogatja Irán atom- és rakétaprogramjának felszámolását, mivel a szövetség értékelése szerint Teherán egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Európára is fenyegetést jelentsen.

Irán mindeközben tagadja, hogy ők indították volna a Törökország felé tartó rakétát.
Címlapkép: Getty Images
