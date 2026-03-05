Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának

Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához. Ezzel vetnének véget a Kijev, valamint Budapest és Pozsony közötti éles konfliktusnak. Az olajtranzit leállása miatt ugyanis Magyarország és Szlovákia jelenleg blokkolja az Ukrajnának szánt uniós segélyeket, illetve az újabb oroszellenes szankciókat, közölte Bloomberg alapján a Portfolio.

A vita az elmúlt hetekben az EU egyik legkomolyabb politikai válságává fajult. Budapest és Pozsony az olajszállítások azonnali újraindítását követeli. Kijev eközben arra hivatkozik, hogy a vezetéket ért korábbi orosz támadások miatt a javítás időigényes, az állandó légicsapások pedig életveszélyessé teszik a munkálatokat. Az ukrán vezetéküzemeltető hamarosan részletes menetrendet tesz közzé a helyreállításról.

A helyzet rendezése érdekében az Európai Bizottság a meglévő költségvetési csatornákon keresztül nyújtana anyagi és szakértői segítséget a javításhoz. Brüsszel abban bízik, hogy ezzel a lépéssel sikerül feloldani a politikai patthelyzetet. Ez a konfliktus jelenleg egy mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelprogram folyósítását, valamint egy újabb, Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását is akadályozza.

Magyarország és Szlovákia politikai nyomásgyakorlással vádolja Ukrajnát, és többször is kétségbe vonta a károk súlyosságát. Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban műholdfelvételekre hivatkozva állította, hogy nincs technikai akadálya a tranzitnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre reagálva elmondta, hogy a műholdképeken nem látszanak a föld alatti vezetékek és a finomabb műszaki rendszerek, például a szivárgásérzékelők és a transzformátorállomások súlyos sérülései. Ráadásul a helyreállításon dolgozókat folyamatosan újabb támadások érik, többen meg is sérültek.

A vita következményeként Orbán Viktor leszögezte, hogy a tranzit újraindulásáig nem támogatja a közös uniós döntéseket. Szlovákia eközben leállította az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramellátást. Brüsszelben és több tagállamban is egyre nagyobb a feszültség a magyar álláspont miatt. Úgy vélik, a magyar kormány megszegte azt a decemberi megállapodást, amelyben vállalta, hogy nem akadályozza az ukrán hitelprogramot.

A megoldás felé mutathat, hogy a Bizottság egy tényfeltáró misszió indításáról egyeztet Kijevvel. A delegáció a helyszínen vizsgálná meg a Barátság kőolajvezeték kárait. Bár ezt Ukrajna korábban biztonsági okokból nem engedélyezte, a tárgyalások jelenleg is zajlanak. A magyar miniszterelnök jelezte, hogy támogatja a vizsgálatot magyar és szlovák szakértők bevonásával, továbbá elfogadja annak eredményeit. Erről a Magyar Közlönyben már meg is jelent egy hivatalos kormányhatározat.