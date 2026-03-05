2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Az olajvezeték-berendezés ellenőrzését végző munkavállaló
Világ

Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának

Pénzcentrum
2026. március 5. 20:44

Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához. Ezzel vetnének véget a Kijev, valamint Budapest és Pozsony közötti éles konfliktusnak. Az olajtranzit leállása miatt ugyanis Magyarország és Szlovákia jelenleg blokkolja az Ukrajnának szánt uniós segélyeket, illetve az újabb oroszellenes szankciókat, közölte Bloomberg alapján a Portfolio.

A vita az elmúlt hetekben az EU egyik legkomolyabb politikai válságává fajult. Budapest és Pozsony az olajszállítások azonnali újraindítását követeli. Kijev eközben arra hivatkozik, hogy a vezetéket ért korábbi orosz támadások miatt a javítás időigényes, az állandó légicsapások pedig életveszélyessé teszik a munkálatokat. Az ukrán vezetéküzemeltető hamarosan részletes menetrendet tesz közzé a helyreállításról.

A helyzet rendezése érdekében az Európai Bizottság a meglévő költségvetési csatornákon keresztül nyújtana anyagi és szakértői segítséget a javításhoz. Brüsszel abban bízik, hogy ezzel a lépéssel sikerül feloldani a politikai patthelyzetet. Ez a konfliktus jelenleg egy mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelprogram folyósítását, valamint egy újabb, Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását is akadályozza.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyarország és Szlovákia politikai nyomásgyakorlással vádolja Ukrajnát, és többször is kétségbe vonta a károk súlyosságát. Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban műholdfelvételekre hivatkozva állította, hogy nincs technikai akadálya a tranzitnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre reagálva elmondta, hogy a műholdképeken nem látszanak a föld alatti vezetékek és a finomabb műszaki rendszerek, például a szivárgásérzékelők és a transzformátorállomások súlyos sérülései. Ráadásul a helyreállításon dolgozókat folyamatosan újabb támadások érik, többen meg is sérültek.

A vita következményeként Orbán Viktor leszögezte, hogy a tranzit újraindulásáig nem támogatja a közös uniós döntéseket. Szlovákia eközben leállította az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramellátást. Brüsszelben és több tagállamban is egyre nagyobb a feszültség a magyar álláspont miatt. Úgy vélik, a magyar kormány megszegte azt a decemberi megállapodást, amelyben vállalta, hogy nem akadályozza az ukrán hitelprogramot.

A megoldás felé mutathat, hogy a Bizottság egy tényfeltáró misszió indításáról egyeztet Kijevvel. A delegáció a helyszínen vizsgálná meg a Barátság kőolajvezeték kárait. Bár ezt Ukrajna korábban biztonsági okokból nem engedélyezte, a tárgyalások jelenleg is zajlanak. A magyar miniszterelnök jelezte, hogy támogatja a vizsgálatot magyar és szlovák szakértők bevonásával, továbbá elfogadja annak eredményeit. Erről a Magyar Közlönyben már meg is jelent egy hivatalos kormányhatározat.
Címlapkép: Getty Images
