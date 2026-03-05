Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket.
Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának
Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához. Ezzel vetnének véget a Kijev, valamint Budapest és Pozsony közötti éles konfliktusnak. Az olajtranzit leállása miatt ugyanis Magyarország és Szlovákia jelenleg blokkolja az Ukrajnának szánt uniós segélyeket, illetve az újabb oroszellenes szankciókat, közölte Bloomberg alapján a Portfolio.
A vita az elmúlt hetekben az EU egyik legkomolyabb politikai válságává fajult. Budapest és Pozsony az olajszállítások azonnali újraindítását követeli. Kijev eközben arra hivatkozik, hogy a vezetéket ért korábbi orosz támadások miatt a javítás időigényes, az állandó légicsapások pedig életveszélyessé teszik a munkálatokat. Az ukrán vezetéküzemeltető hamarosan részletes menetrendet tesz közzé a helyreállításról.
A helyzet rendezése érdekében az Európai Bizottság a meglévő költségvetési csatornákon keresztül nyújtana anyagi és szakértői segítséget a javításhoz. Brüsszel abban bízik, hogy ezzel a lépéssel sikerül feloldani a politikai patthelyzetet. Ez a konfliktus jelenleg egy mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelprogram folyósítását, valamint egy újabb, Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását is akadályozza.
Magyarország és Szlovákia politikai nyomásgyakorlással vádolja Ukrajnát, és többször is kétségbe vonta a károk súlyosságát. Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban műholdfelvételekre hivatkozva állította, hogy nincs technikai akadálya a tranzitnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre reagálva elmondta, hogy a műholdképeken nem látszanak a föld alatti vezetékek és a finomabb műszaki rendszerek, például a szivárgásérzékelők és a transzformátorállomások súlyos sérülései. Ráadásul a helyreállításon dolgozókat folyamatosan újabb támadások érik, többen meg is sérültek.
A vita következményeként Orbán Viktor leszögezte, hogy a tranzit újraindulásáig nem támogatja a közös uniós döntéseket. Szlovákia eközben leállította az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramellátást. Brüsszelben és több tagállamban is egyre nagyobb a feszültség a magyar álláspont miatt. Úgy vélik, a magyar kormány megszegte azt a decemberi megállapodást, amelyben vállalta, hogy nem akadályozza az ukrán hitelprogramot.
A megoldás felé mutathat, hogy a Bizottság egy tényfeltáró misszió indításáról egyeztet Kijevvel. A delegáció a helyszínen vizsgálná meg a Barátság kőolajvezeték kárait. Bár ezt Ukrajna korábban biztonsági okokból nem engedélyezte, a tárgyalások jelenleg is zajlanak. A magyar miniszterelnök jelezte, hogy támogatja a vizsgálatot magyar és szlovák szakértők bevonásával, továbbá elfogadja annak eredményeit. Erről a Magyar Közlönyben már meg is jelent egy hivatalos kormányhatározat.
Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
-
