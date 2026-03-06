Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök mostanra Donald Trump legnyíltabb európai kritikusává vált. Az Irán elleni amerikai katonai műveletek kapcsán kirobbant konfliktus új szintre emelte a két vezető közötti szembenállást. Ennek a feszültségnek komoly gazdasági következményei lehetnek Spanyolország számára - közölte a Financial Times.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid megtagadta, hogy az amerikai hadsereg spanyolországi katonai támaszpontokat használjon az Irán elleni műveletekhez. A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.

Trump a német kancellárral, Friedrich Merzzel folytatott tárgyalása után nyilatkozott az újságíróknak. Spanyolország hozzáállását rendkívül kedvezőtlennek minősítette, és közölte, hogy utasította Scott Bessent pénzügyminisztert: készítsen elő olyan intézkedéseket, amelyek lényegében minden üzleti kapcsolat megszakítását jelentenék az országgal.

A konfliktus előzménye, hogy Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök nyíltan bírálta az amerikai-izraeli támadásokat, és párhuzamot vont a 2003-as iraki invázióval.

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy azok a vezetők, akik képtelenek teljesíteni kötelességüket, a háború füstjével leplezzék kudarcaikat

- fogalmazott a spanyol kormányfő. Ezzel olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa. Trump válaszul azzal fenyegetőzött, hogy kereskedelmi szankciókat vet ki a "szörnyű" Spanyolországra, sőt, a teljes embargó lehetőségét is felvetette.

"Semmi dolgunk Spanyolországgal" - jelentette ki az amerikai elnök, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig úgy fogalmazott: "A spanyolok amerikai életeket sodortak veszélybe."

Az elemzők szerint Sánchez kockázatos játékot űz. Spanyolország közvetlen kereskedelmi kitettsége az Egyesült Államok felé ugyan az eurózóna átlagánál alacsonyabb, hiszen a spanyol export mindössze 4,6 százaléka irányult tavaly az USA-ba. Az energiafüggőség azonban komoly sebezhető pontot jelent.

Az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) a spanyol import 31 százalékát tette ki az elmúlt tizenkét hónapban, januárban pedig ez az arány 44 százalékra ugrott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az energiaárak végső soron megbuktathatják a jelenlegi kormányt

- figyelmeztetett Juan Luis Manfredi, a Castilla-La Mancha-i Egyetem külpolitikai szakértője.

A Trump-ellenes kiállás ugyanakkor belpolitikailag jól szolgálja Sánchez érdekeit. A közvélemény-kutatások szerint még a konzervatív Néppárt szavazóinak többsége is elutasítja az amerikai elnököt, ami nehéz helyzetbe hozza a fő ellenzéki erőt.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez komoly? Magyarországon szeretik Trumpot a 2. legtöbben az EU-ban – ez az ország az első A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.

Az Ipsos közvélemény-kutató spanyolországi vezetője szerint az iráni konfliktus lehetőséget adott Sáncheznek, hogy átvegye a kezdeményezést, saját hangot találjon, és figyelmet szerezzen a választók körében. A MAGA-mozgalom viszont a woke európai baloldal tökéletes ellenségképévé avatta őt. Elon Musk a miniszterelnököt zsarnoknak és a spanyol nép árulójának nevezte, miután bejelentették, hogy betiltanák a 16 éven aluliak közösségimédia-használatát.

Sánchez a nemzetközi színtéren igyekezett elébe menni a naivitás vádjának. "Nem leszünk bűnrészesek olyasmiben, ami rossz a világnak, és ellentétes az értékeinkkel és érdekeinkkel, pusztán azért, mert félünk valakinek a megtorlásától" - hangsúlyozta a politikus.

Bár a Fehér Ház szóvivője a héten azt állította, hogy Spanyolország meghátrált, és beleegyezett az amerikai hadsereggel való együttműködésbe, Madrid ezt kategorikusan cáfolta, José Manuel Albares külügyminiszter pedig közölte, hogy az ország álláspontja egy jottányit sem változott. Eközben Emmanuel Macron francia elnök telefonon fejezte ki szolidaritását Sáncheznek.