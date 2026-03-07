2026. március 7. szombat Tamás
Debrecen, 2019. március 22.Lottószelvényeket tölt ki egy játékos Debrecenben, a Szerencsejáték Zrt. Darabos utcai lottózójában 2019. március 22-én. Minden idõk harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó
Szórakozás

Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény

Pénzcentrum
2026. március 7. 11:06

69 éve ezen a napon tartották az Ötöslottó legelső sorsolását. A jeles évfordulón 5,35 milliárd forint, a játék történetének negyedik legnagyobb főnyereménye várja a játékosokat. Az évforduló tavaly már szerencsét hozott egy játékosnak, aki négymilliárd forinttal lett gazdagabb az öt kihúzott szám hibátlan ikszelésével. 

1957. március 7-én volt az Ötöslottó első sorsolása Budapesten, melyre összesen 1,5 millió szelvény érkezett be. Telitalálatos szelvény akkor nem született, a hét darab négyes találattal, egyenként 160.810 forintot nyertek a játékosok. Azóta egyébként több, mint 3700 sorsolás zajlott le.

A március különleges hónap az Ötöslottó történetében, nemcsak az első sorsolás, hanem az első élő televíziós lottósorsolás évfordulója is ebben a hónapban történt, egészen pontosan 1962. március 9-én. A lottósorsolások már akkor is különleges alkalomnak számítottak, hétről hétre újabb és újabb helyszínekre szervezték az eseményt, ahol rendre megteltek a kultúrházak és a mozik. Az Ötöslottó sorsolása egyébként ma is élő műsorban történik szombat esténként a Dunán, egy látványos zenés-táncos show kíséretében, amit hétről-hétre élőben tudósít a Pénzcentrum.

Tavaly márciusban, épp a Nemzetközi Nőnapon, 20 hét halmozódást követően volt telitalálatos szelvény. A szerencsés nyertes több mint 4 milliárd forinttal lett gazdagabb a 8-as, 11-es, 22-es, 53-as és 64-es számok beikszelésével. Ezek után talán már az sem meglepő, hogy a március egyébként szerencsés hónapnak mondható a játék történetében: a statisztika szerint ugyanis az elmúlt közel 70 évben ekkor volt a legtöbb olyan sorsolás, ahol valaki megnyerte a főnyereményt. Összesen 46 ilyen eset fordult elő.

Az Ötöslottón 21 hete nem volt telitalálat, ezért a héten mintegy 5,35 milliárd forint főnyeremény várja a játékosokat. Ha valaki egyedüli nyertesként helyesen ikszeli be mind az öt számot, akkor minden idők 4. legnagyobb Ötöslottó nyereményét viheti haza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
