Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény

69 éve ezen a napon tartották az Ötöslottó legelső sorsolását. A jeles évfordulón 5,35 milliárd forint, a játék történetének negyedik legnagyobb főnyereménye várja a játékosokat. Az évforduló tavaly már szerencsét hozott egy játékosnak, aki négymilliárd forinttal lett gazdagabb az öt kihúzott szám hibátlan ikszelésével.

1957. március 7-én volt az Ötöslottó első sorsolása Budapesten, melyre összesen 1,5 millió szelvény érkezett be. Telitalálatos szelvény akkor nem született, a hét darab négyes találattal, egyenként 160.810 forintot nyertek a játékosok. Azóta egyébként több, mint 3700 sorsolás zajlott le.

A március különleges hónap az Ötöslottó történetében, nemcsak az első sorsolás, hanem az első élő televíziós lottósorsolás évfordulója is ebben a hónapban történt, egészen pontosan 1962. március 9-én. A lottósorsolások már akkor is különleges alkalomnak számítottak, hétről hétre újabb és újabb helyszínekre szervezték az eseményt, ahol rendre megteltek a kultúrházak és a mozik. Az Ötöslottó sorsolása egyébként ma is élő műsorban történik szombat esténként a Dunán, egy látványos zenés-táncos show kíséretében, amit hétről-hétre élőben tudósít a Pénzcentrum.

Tavaly márciusban, épp a Nemzetközi Nőnapon, 20 hét halmozódást követően volt telitalálatos szelvény. A szerencsés nyertes több mint 4 milliárd forinttal lett gazdagabb a 8-as, 11-es, 22-es, 53-as és 64-es számok beikszelésével. Ezek után talán már az sem meglepő, hogy a március egyébként szerencsés hónapnak mondható a játék történetében: a statisztika szerint ugyanis az elmúlt közel 70 évben ekkor volt a legtöbb olyan sorsolás, ahol valaki megnyerte a főnyereményt. Összesen 46 ilyen eset fordult elő.

Az Ötöslottón 21 hete nem volt telitalálat, ezért a héten mintegy 5,35 milliárd forint főnyeremény várja a játékosokat. Ha valaki egyedüli nyertesként helyesen ikszeli be mind az öt számot, akkor minden idők 4. legnagyobb Ötöslottó nyereményét viheti haza.

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

