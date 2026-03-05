2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A petrolkémiai mérnökök az olaj- és gáziparban éjszaka lassan és sokat dolgoznak okos tabletekkel.
Világ

Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök

Pénzcentrum
2026. március 5. 14:01

Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról, ugyanakkor Vlagyimir Putyin utasította a kormányt a lehetséges lépések előkészítésére.

Peszkov hangsúlyozta, hogy az elnök nem döntést jelentett be, hanem azt kérte a kormánytól, hogy készítse elő a szükséges intézkedéseket. A szóvivő Putyin szerda esti televíziós nyilatkozatára reagált. Az orosz elnök akkor arról beszélt, hogy az Európai Unió egy hónapon belül korlátozásokat tervez bevezetni az orosz gáz, köztük a cseppfolyósított földgáz vásárlására, 2027-től pedig teljes importtilalom léphet életbe. Putyin szerint Moszkva akár már az újabb szankciók előtt leállíthatja az európai szállításokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Peszkov úgy fogalmazott, hogy az európai gázpiaci helyzet napról napra romlik. Szerinte ennek hatására az EU felvetette annak lehetőségét is, hogy elhalasztja az Oroszországból származó cseppfolyósított földgáz importjának tilalmát. Hozzátette, hogy Moszkva nem lát arra utaló jeleket, hogy az EU változtatott volna az Északi Áramlat gázvezeték épen maradt ágának esetleges újraindításával kapcsolatos álláspontján.

Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
EZ IS ÉRDEKELHET
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.

A szóvivő szerint az orosz gázipari vállalatok folyamatos kapcsolatban állnak a globális piac szereplőivel, és figyelik, hol alakul ki erős kereslet. A kormány emellett igyekszik kezelni a nemzetközi energiapiaci kockázatokat, hogy a közel-keleti harcok hatása ne okozzon jelentős ingadozást a belföldi üzemanyagárakban.

Peszkov az iráni konfliktusról is beszélt. Azt mondta, hogy Oroszország nem kapott segítségkérést Irán részéről, így fegyverszállításra vonatkozó megkeresés sem érkezett.
Címlapkép: Getty Images
#energia #európai unió #világ #földgáz #irán #vlagyimir putyin #külpolitika #szankciók #Közel-Kelet #kreml #orosz gáz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:43
14:25
14:14
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
2026. március 5.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
2026. március 5.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
2
5 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
3
1 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
4
2 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
2 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Malus
pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 14:25
Árrobbanás és üres polcok a magyar boltokban? Az iráni háború gyorsan a kasszákig érhet
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 13:30
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Agrárszektor  |  2026. március 5. 14:28
Veszélyes helyzet alakulhat ki Magyarországon: nem árt résen lenni
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel