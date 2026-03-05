Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok

Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése. A terv a 14. Országos Népi Gyűlés pekingi ülésének megnyitóján ismertetett kormányzati munkajelentésben szerepel.
A beszámolót Li Csiang miniszterelnök terjesztette elő a pekingi Nagy Népi Csarnokban. Az elmúlt években a kínai vezetés jellemzően körülbelül 5 százalékos növekedési célt határozott meg. A mostanihoz hasonló, 4,5 százalékos alsó határt legutóbb az 1990-es évek elején tűztek ki.
A kormány szerint a célkitűzés a gazdasági környezet romlását tükrözi. A döntésnél figyelembe vették a tartós ingatlanpiaci válságot, a gyenge belső keresletet, a deflációs nyomást és a nemzetközi kereskedelmi feszültségeket.
A jelentés kitér a pénzügyi rendszer stabilitására is. A kormány 300 milliárd jüan értékben bocsát ki különleges államkötvényeket, amelyből tőkét juttat az állami tulajdonú bankoknak. A cél a bankrendszer erősítése és a nem teljesítő hitelek kezelésének támogatása. Ez az összeg körülbelül 44 milliárd dollárnak felel meg. A költségvetési hiánycélt a GDP 4 százalékában határozták meg. Emellett a központi és a helyi kormányzatok számára változatlan volumenű speciális kötvénykibocsátást terveznek.
A kormány 2026-ban 7 százalékkal emeli a védelmi kiadásokat. Ez az elmúlt öt év legalacsonyabb növekedési üteme, és elmarad a tavalyi 7,2 százalékos emeléstől. A katonai költségvetés így mintegy 1,9 billió jüant ér el, ami körülbelül 275 milliárd dollár.
A kínai vezetés hangsúlyozta, hogy a katonai kiadások évek óta a GDP 1,5 százaléka alatt maradnak. A hivatalos kommunikáció szerint ez nemzetközi összehasonlításban mérsékelt szint. A NATO-tagállamok többsége 2025-re elérte a GDP 2 százalékának megfelelő védelmi kiadási célt.
A gazdasági stratégia középpontjában a technológiai önellátás áll. A kormány növelni kívánja a kutatás-fejlesztési ráfordításokat, és kiemelten támogatja a mesterséges intelligencia, a félvezetőipar és más csúcstechnológiai ágazatok fejlesztését. A digitális gazdaság súlyát is bővíteni szeretnék.
A vezetés a belső fogyasztás élénkítését is célul tűzte ki, ugyanakkor továbbra is az ipari és technológiai kapacitások erősítésére helyezi a hangsúlyt a gazdasági szerkezet átalakítása érdekében. Az Országos Népi Gyűlés ülésszaka március 12-ig tart. A képviselők egy új, 2030-ig szóló gazdasági tervről is tárgyalnak. A kormány hosszabb távú célja, hogy 2035-re a 2020-as szinthez képest megduplázza az egy főre jutó GDP-t, és Kínát a közepesen fejlett gazdaságok közé emelje.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
Az Iránban zajló háború gazdasági hullámverése Európát sem kíméli, de a kontinens országai nagyon eltérő mértékben vannak kitéve a sokknak.
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
