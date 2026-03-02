Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Megszólaltak a magyar biztosítók a közel-keleti válságról: ezt minden utazónak tudnia kell
A háborús konfliktusok által érintett régiók elkerülését javasolja a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz). A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata által "nem ajánlott úticélok" között, majd pedig erről a tényleges kiutazás előtt ismét meg kell győződni.
Elsődleges szempont minden esetben a biztonság, ezért különösen fontos, hogy az utazók utazás előtt és közben is körültekintően járjanak el, és folyamatosan tájékozódjanak a történésekről.
Az ott tartózkodás teljes ideje alatt fontos rendszeresen követni a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásait.
Ha a válsághelyzet érinti az adott országot, és az utazó nem tud kijutni onnan, javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, hogy szükség esetén a hatóságok fel tudják venni vele a kapcsolatot. A Mabisz szerint mindenkinek érdemes haladéktalanul értesítenie a saját biztosítóját, valamint szükség szerint meghosszabbítani a biztosítási fedezetüket a kint tartózkodásukra vonatkozóan.
A kialakult helyzetből fakadó bármilyen rendkívüli körülmény esetén is elengedhetetlen a biztosító azonnali értesítése, és fontos az is, hogy minden felmerült költségüket dokumentálják. A járatkésésekre, járattörlésre vagy útvonalmódosításra és egyéb térítésekre vonatkozóan a megkötött biztosítások szerződéses feltételei és fedezetei az irányadók - írta a Mabisz.
Nagyon fontos tudnivalókat közölt az egyik biztosítási alkusz azoknak, akik most a háború által érintett országokban vannak.
