Megszólaltak a magyar biztosítók a közel-keleti válságról: ezt minden utazónak tudnia kell

A háborús konfliktusok által érintett régiók elkerülését javasolja a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz). A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata által "nem ajánlott úticélok" között, majd pedig erről a tényleges kiutazás előtt ismét meg kell győződni.

Elsődleges szempont minden esetben a biztonság, ezért különösen fontos, hogy az utazók utazás előtt és közben is körültekintően járjanak el, és folyamatosan tájékozódjanak a történésekről.

Az ott tartózkodás teljes ideje alatt fontos rendszeresen követni a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásait.

Ha a válsághelyzet érinti az adott országot, és az utazó nem tud kijutni onnan, javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, hogy szükség esetén a hatóságok fel tudják venni vele a kapcsolatot. A Mabisz szerint mindenkinek érdemes haladéktalanul értesítenie a saját biztosítóját, valamint szükség szerint meghosszabbítani a biztosítási fedezetüket a kint tartózkodásukra vonatkozóan.

A kialakult helyzetből fakadó bármilyen rendkívüli körülmény esetén is elengedhetetlen a biztosító azonnali értesítése, és fontos az is, hogy minden felmerült költségüket dokumentálják. A járatkésésekre, járattörlésre vagy útvonalmódosításra és egyéb térítésekre vonatkozóan a megkötött biztosítások szerződéses feltételei és fedezetei az irányadók - írta a Mabisz.