2026. március 2. hétfő Lujza
6 °C Budapest
Utazó turista áll a poggyásszal, és nézi a naplementét a reptér ablakában. Nő nézi a váróteremben nézi a repülőgépeket, miközben a beszállókapunál várakozik indulás előtt. Utazás életmód. Közlekedés és utazás koncepció
Biztosítás

Megszólaltak a magyar biztosítók a közel-keleti válságról: ezt minden utazónak tudnia kell

MTI
2026. március 2. 18:39

A háborús konfliktusok által érintett régiók elkerülését javasolja a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz). A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata által "nem ajánlott úticélok" között, majd pedig erről a tényleges kiutazás előtt ismét meg kell győződni.

Elsődleges szempont minden esetben a biztonság, ezért különösen fontos, hogy az utazók utazás előtt és közben is körültekintően járjanak el, és folyamatosan tájékozódjanak a történésekről.

Az ott tartózkodás teljes ideje alatt fontos rendszeresen követni a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásait.

Ha a válsághelyzet érinti az adott országot, és az utazó nem tud kijutni onnan, javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, hogy szükség esetén a hatóságok fel tudják venni vele a kapcsolatot. A Mabisz szerint mindenkinek érdemes haladéktalanul értesítenie a saját biztosítóját, valamint szükség szerint meghosszabbítani a biztosítási fedezetüket a kint tartózkodásukra vonatkozóan.

A kialakult helyzetből fakadó bármilyen rendkívüli körülmény esetén is elengedhetetlen a biztosító azonnali értesítése, és fontos az is, hogy minden felmerült költségüket dokumentálják. A járatkésésekre, járattörlésre vagy útvonalmódosításra és egyéb térítésekre vonatkozóan a megkötött biztosítások szerződéses feltételei és fedezetei az irányadók - írta a Mabisz.

Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #utasbiztosítás #külföld #válság #konfliktus #járatkésés #járattörlés #háború #Közel-Kelet

