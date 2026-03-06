Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.
Máris kitört a balhé a paralimpián: hét ország nem lesz ott a megnyitón, ez nem tetszik nekik
Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) közlése szerint a részt vevő országok kevesebb mint 60 százaléka küld teljes delegációt a veronai Arénába - jelentette a The Guardian.
Csehország, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Ukrajna sem sportolókat, sem hivatalos személyeket nem küld a péntek esti nyitóünnepségre. Nagy-Britannia ugyan a közelgő versenyek miatti logisztikai okokra hivatkozott, de a brit kormány egyértelművé tette politikai álláspontját is: nem képviselteti magát az eseményen. Emellett továbbra is ellenzik, hogy az orosz sportolók saját zászlójuk alatt versenyezzenek. A brit sportminiszter, Stephanie Peacock ennek ellenére jelen lesz Cortinában, de kizárólag a brit paralimpiai csapat támogatása céljából.
Andrew Parsons, az IPC elnöke megvédte a döntést, amely lehetővé teszi, hogy az orosz sportolók 2014 óta először versenyezzenek saját nemzeti színeikben. Oroszországot és Fehéroroszországot 2022-ben, az Ukrajna elleni invázió után tiltották ki a paralimpiáról. Parsons hangsúlyozta, hogy a szervezet demokratikus elvek alapján működik.
KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A geopolitikai feszültségek más fronton is éreztetik hatásukat. Egyre nagyobb a bizonytalanság az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni konfliktusában érintett országok részvétele körül. Az IPC a konkrét kockázatokat nem kívánta kommentálni. Parsons azonban közölte, hogy a szervezet szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és felméri annak hatását a játékokra, valamint a tágabb paralimpiai mozgalomra.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A mostani esemény a téli paralimpiák ötvenéves történetének legnagyobb rendezvénye lesz, amelyen 56 ország mintegy 612 sportolója vesz részt. Ez jelentős növekedés a 2006-os torinói játékokhoz képest, ahová 38 országból 474 versenyző érkezett. A helyszínek Milánótól Cortináig és Tesero településig terjednek, ami földrajzi kiterjedését tekintve is rekordot jelent.
A szerb szakember a gyenge eredmények miatt péntek reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja.
A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett.
A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.