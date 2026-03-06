Máris kitört a balhé a paralimpián: hét ország nem lesz ott a megnyitón, ez nem tetszik nekik

Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) közlése szerint a részt vevő országok kevesebb mint 60 százaléka küld teljes delegációt a veronai Arénába - jelentette a The Guardian.

Csehország, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Ukrajna sem sportolókat, sem hivatalos személyeket nem küld a péntek esti nyitóünnepségre. Nagy-Britannia ugyan a közelgő versenyek miatti logisztikai okokra hivatkozott, de a brit kormány egyértelművé tette politikai álláspontját is: nem képviselteti magát az eseményen. Emellett továbbra is ellenzik, hogy az orosz sportolók saját zászlójuk alatt versenyezzenek. A brit sportminiszter, Stephanie Peacock ennek ellenére jelen lesz Cortinában, de kizárólag a brit paralimpiai csapat támogatása céljából.

Andrew Parsons, az IPC elnöke megvédte a döntést, amely lehetővé teszi, hogy az orosz sportolók 2014 óta először versenyezzenek saját nemzeti színeikben. Oroszországot és Fehéroroszországot 2022-ben, az Ukrajna elleni invázió után tiltották ki a paralimpiáról. Parsons hangsúlyozta, hogy a szervezet demokratikus elvek alapján működik.

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A geopolitikai feszültségek más fronton is éreztetik hatásukat. Egyre nagyobb a bizonytalanság az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni konfliktusában érintett országok részvétele körül. Az IPC a konkrét kockázatokat nem kívánta kommentálni. Parsons azonban közölte, hogy a szervezet szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és felméri annak hatását a játékokra, valamint a tágabb paralimpiai mozgalomra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A mostani esemény a téli paralimpiák ötvenéves történetének legnagyobb rendezvénye lesz, amelyen 56 ország mintegy 612 sportolója vesz részt. Ez jelentős növekedés a 2006-os torinói játékokhoz képest, ahová 38 országból 474 versenyző érkezett. A helyszínek Milánótól Cortináig és Tesero településig terjednek, ami földrajzi kiterjedését tekintve is rekordot jelent.