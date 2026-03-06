2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
7 °C Budapest
Milánó, 2026. február 6.A magyar csapat érkezik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Máris kitört a balhé a paralimpián: hét ország nem lesz ott a megnyitón, ez nem tetszik nekik

Pénzcentrum
2026. március 6. 18:17

Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) közlése szerint a részt vevő országok kevesebb mint 60 százaléka küld teljes delegációt a veronai Arénába - jelentette a The Guardian.

Csehország, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Ukrajna sem sportolókat, sem hivatalos személyeket nem küld a péntek esti nyitóünnepségre. Nagy-Britannia ugyan a közelgő versenyek miatti logisztikai okokra hivatkozott, de a brit kormány egyértelművé tette politikai álláspontját is: nem képviselteti magát az eseményen. Emellett továbbra is ellenzik, hogy az orosz sportolók saját zászlójuk alatt versenyezzenek. A brit sportminiszter, Stephanie Peacock ennek ellenére jelen lesz Cortinában, de kizárólag a brit paralimpiai csapat támogatása céljából.

Andrew Parsons, az IPC elnöke megvédte a döntést, amely lehetővé teszi, hogy az orosz sportolók 2014 óta először versenyezzenek saját nemzeti színeikben. Oroszországot és Fehéroroszországot 2022-ben, az Ukrajna elleni invázió után tiltották ki a paralimpiáról. Parsons hangsúlyozta, hogy a szervezet demokratikus elvek alapján működik. 

A geopolitikai feszültségek más fronton is éreztetik hatásukat. Egyre nagyobb a bizonytalanság az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni konfliktusában érintett országok részvétele körül. Az IPC a konkrét kockázatokat nem kívánta kommentálni. Parsons azonban közölte, hogy a szervezet szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és felméri annak hatását a játékokra, valamint a tágabb paralimpiai mozgalomra.

A mostani esemény a téli paralimpiák ötvenéves történetének legnagyobb rendezvénye lesz, amelyen 56 ország mintegy 612 sportolója vesz részt. Ez jelentős növekedés a 2006-os torinói játékokhoz képest, ahová 38 országból 474 versenyző érkezett. A helyszínek Milánótól Cortináig és Tesero településig terjednek, ami földrajzi kiterjedését tekintve is rekordot jelent.
Címlapkép: Getty Images
#sport #egyesült államok #ukrajna #oroszország #konfliktus #izrael #irán #geopolitika #háború #izraeli-iráni háború

