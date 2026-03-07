A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta
Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban. A legfrissebb példa a youtuber és zenész KSI, aki a Dagenham & Redbridge húsz százalékát szerezte meg. De mi áll a trend mögött, és mit profitálnak belőle a klubok? - teszi fel a kérdést a BBC.
KSI bejelentése után kijelenthető, hogy 2020 óta átlagosan évente egy híresség vásárolja be magát valamelyik angol klubba. A 32 éves tartalomgyártó üzleti birodalma egy italgyártó márkát, egy produkciós céget és egy bokszpromóciós vállalatot is magában foglal. Nem titkolt célja, hogy a hatodik ligában szereplő Daggerst egészen a Premier League-ig juttassa.
Rajta kívül Snoop Dogg a Swansea City résztulajdonosa, legendás egykori NFL-irányító Tom Brady pedig a Birmingham Cityben érdekelt. Eközben a Wrexham Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek irányításával menetel felfelé az osztályok között, és idén akár az élvonalba is feljuthatnak.
Az alsóbb ligás klubok számára a sztárbefektetők vonzereje a vagyon és a népszerűség kombinációjában rejlik. Dan Plumley, a Sheffield Hallam Egyetem sportfinanszírozási szakértője szerint a hírességek képesek a közösségi médiában vírusszerűen terjeszteni a klub hírét. Ezzel olyan fiatalokat is megszólíthatnak, akik korábban a csapat nevét sem hallották. A digitális tartalmak korában ugyanis a fiatalok legalább annyira követnek egyéneket, mint magukat a csapatokat vagy a márkákat.
A tulajdonosi trendek a futballban általában ciklikusan működnek. Korábban a szuverén vagyonalapok és az amerikai holdingok jelentek meg hullámokban, most pedig a hírességek. Plumley szerint egyfajta dominóhatás érvényesül, mivel az egyik befektető sikere újabbakat vonz. Ugyanakkor a kellő tőkével, elszántsággal és elérhetőséggel rendelkező személyek száma véges.
A befektetők szempontjából a pénzügyi megtérülés korántsem garantált. A futball történetében a legtöbb klubtulajdonos nem realizált nyereséget a befektetésén, ráadásul sok angol klub komoly veszteségeket halmoz fel. A szakértő szerint a sztárok számára ez inkább egy hobbiprojekt. Ők már megkeresték a vagyonukat máshol, a komolyabb megtérülés pedig csak akkor várható, ha a sportbeli sikerek is megvalósulnak. A Dagenham jelenlegi szintjéről a Premier League-ig vezető út több százmillió fontba kerülne. Ha pedig a sikerek elmaradnak, a befektetők érdeklődése gyorsan alábbhagyhat.
A szurkolók vegyes érzelmekkel fogadják a jelenséget. A Dagenham & Redbridge szurkolói klubjának elnöke, Russell Elmes óvatos optimizmussal nyilatkozott. Bízik abban, hogy ezúttal jobb lesz a helyzet, mint a korábbi tulajdonosváltások idején, de hangsúlyozta a hosszú távú fenntarthatóság fontosságát. Más kluboknál a drasztikusan megnövelt költségvetésnek köszönhető feljutásokat egyesek mesterségesnek és kiérdemetlennek tartják. Ezzel szemben a Wrexham példája inkább elismerést váltott ki, hiszen ott a befektetés a helyi közösségre is pozitív hatással volt.
