2026. március 7. szombat Tamás
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta

Pénzcentrum
2026. március 7. 11:31

Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban. A legfrissebb példa a youtuber és zenész KSI, aki a Dagenham & Redbridge húsz százalékát szerezte meg. De mi áll a trend mögött, és mit profitálnak belőle a klubok? - teszi fel a kérdést a BBC.

KSI bejelentése után kijelenthető, hogy 2020 óta átlagosan évente egy híresség vásárolja be magát valamelyik angol klubba. A 32 éves tartalomgyártó üzleti birodalma egy italgyártó márkát, egy produkciós céget és egy bokszpromóciós vállalatot is magában foglal. Nem titkolt célja, hogy a hatodik ligában szereplő Daggerst egészen a Premier League-ig juttassa.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rajta kívül Snoop Dogg a Swansea City résztulajdonosa, legendás egykori NFL-irányító Tom Brady pedig a Birmingham Cityben érdekelt. Eközben a Wrexham Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek irányításával menetel felfelé az osztályok között, és idén akár az élvonalba is feljuthatnak.

Anglia
Dagenham Redbridge
Piaci érték: 0,10M
Edző: Lee Bradbury
Bajnokság: FA Cup
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

Az alsóbb ligás klubok számára a sztárbefektetők vonzereje a vagyon és a népszerűség kombinációjában rejlik. Dan Plumley, a Sheffield Hallam Egyetem sportfinanszírozási szakértője szerint a hírességek képesek a közösségi médiában vírusszerűen terjeszteni a klub hírét. Ezzel olyan fiatalokat is megszólíthatnak, akik korábban a csapat nevét sem hallották. A digitális tartalmak korában ugyanis a fiatalok legalább annyira követnek egyéneket, mint magukat a csapatokat vagy a márkákat.

A tulajdonosi trendek a futballban általában ciklikusan működnek. Korábban a szuverén vagyonalapok és az amerikai holdingok jelentek meg hullámokban, most pedig a hírességek. Plumley szerint egyfajta dominóhatás érvényesül, mivel az egyik befektető sikere újabbakat vonz. Ugyanakkor a kellő tőkével, elszántsággal és elérhetőséggel rendelkező személyek száma véges.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A befektetők szempontjából a pénzügyi megtérülés korántsem garantált. A futball történetében a legtöbb klubtulajdonos nem realizált nyereséget a befektetésén, ráadásul sok angol klub komoly veszteségeket halmoz fel. A szakértő szerint a sztárok számára ez inkább egy hobbiprojekt. Ők már megkeresték a vagyonukat máshol, a komolyabb megtérülés pedig csak akkor várható, ha a sportbeli sikerek is megvalósulnak. A Dagenham jelenlegi szintjéről a Premier League-ig vezető út több százmillió fontba kerülne. Ha pedig a sikerek elmaradnak, a befektetők érdeklődése gyorsan alábbhagyhat.

A szurkolók vegyes érzelmekkel fogadják a jelenséget. A Dagenham & Redbridge szurkolói klubjának elnöke, Russell Elmes óvatos optimizmussal nyilatkozott. Bízik abban, hogy ezúttal jobb lesz a helyzet, mint a korábbi tulajdonosváltások idején, de hangsúlyozta a hosszú távú fenntarthatóság fontosságát. Más kluboknál a drasztikusan megnövelt költségvetésnek köszönhető feljutásokat egyesek mesterségesnek és kiérdemetlennek tartják. Ezzel szemben a Wrexham példája inkább elismerést váltott ki, hiszen ott a befektetés a helyi közösségre is pozitív hatással volt.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #foci #sport #labdarúgás #közösségi média #befektetők #influenszer #premier league #sportgazdaság #angol foci #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:28
11:58
11:31
11:06
10:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 7.
Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 6.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 7. szombat
Tamás
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
7 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
5 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
4
6 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 10:01
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 09:02
Egy magyarnak baromi jól indult a hétvégéje: hatalmasat kaszált az európai szuperlottón!
Agrárszektor  |  2026. március 7. 11:01
Megszülethet a megállapodás: ilyen húsok lehetnek a jövőben az EU-ban