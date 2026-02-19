2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
közelkép a bilincsekről. szelektív fókusz.
Világ

Letartóztatták III. Károly brit király öccsét: visszaéléssel gyanúsítják András volt yorki herceget

Pénzcentrum
2026. február 19. 11:22

A BBC információi szerint közhivatallal való visszaélés gyanújával letartóztatták András yorki herceget.

A brit sajtó beszámolói szerint letartóztatták András yorki herceget, III. Károly király öccsét. A BBC úgy értesült, hogy a volt herceget közhivatallal való visszaélés gyanúja miatt vették őrizetbe.

Kedd reggel rendőrségi járművek jelentek meg a sandringhami birtokon, ahová Mountbatten–Windsor András korábban – a király kérésére – költözött át windsori rezidenciájáról.

A letartóztatást megelőzően a rendőrség vizsgálatot indított egy panasz alapján, amely szerint a volt herceg bizalmas dokumentumokat adott át Jeffrey Epsteinnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendőrség hivatalos közleménye szerint a nyomozás részeként egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit tartóztattak le közhivatali visszaélés gyanújával, és házkutatásokat tartanak Berkshire és Norfolk megyében. A hatóságok a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva nem nevezték meg az őrizetbe vett személyt.

András herceg a hírek napján ünnepli 66. születésnapját.
Címlapkép: Getty Images
