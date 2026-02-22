A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
Hatból hat arany a sífutókirálynak: ő az olimpia szupersztárja, ilyet még senki nem csinált
Johannes Høsflot Klæbo történelmet írt a 2026-os milánó–cortinai téli olimpián. Megnyerte hatodik aranyérmét is, ezzel megdöntötte az egy olimpián szerzett legtöbb elsőség rekordját - tudósított a BBC.
A 29 éves norvég sífutó az 50 kilométeres, klasszikus stílusú tömegrajtos versenyen diadalmaskodott, két óra hat perc 44,8 másodperces idővel. Mögötte honfitársai, Martin Løwstrøm Nyenget és Emil Iversen értek célba a második, illetve a harmadik helyen, így kizárólag norvég versenyzők állhattak a dobogóra.
A korábbi csúcsot az amerikai gyorskorcsolyázó, Eric Heiden tartotta, aki az 1980-as Lake Placid-i olimpián öt aranyérmet szerzett. Klæbo ezzel tizenegyre növelte olimpiai bajnoki címeinek számát, és ő lett az első sportoló, aki egyetlen ötkarikás játékon mind a hat sífutószámot megnyerte. A sporttörténelem során nála több olimpiai aranyat – szám szerint huszonhármat – egyedül az úszó Michael Phelps gyűjtött be.
Őrület volt, megvalósult az álmom. Azt hiszem, ez az olimpia tökéletesre sikerült. Hihetetlen érzés, hogy az 50 kilométeres távval koronázhattam meg a teljesítményemet
– nyilatkozta Klæbo a BBC Sportnak.
Az oslói születésű, de fiatalon Trondheimbe költözött versenyző a sífutás vitathatatlan királya. Száztizenhat világkupa-győzelme páratlan a férfiak mezőnyében, emellett tizenötszörös világbajnok; a tavalyi trondheimi vébén mind a hat aranyérmet begyűjtötte. Milánó–Cortinában a záró 50 kilométeres szám előtt diadalmaskodott skiatlonban, sprintben, a 10 kilométeres szabadstílusú egyéni indításos versenyen, a 4×7,5 kilométeres váltóban és a csapatsprintben is.
A brit Andrew Musgrave hatodikként ért célba 50 kilométeren, közel négy perccel Klæbo mögött. Az ötödik olimpiáján szereplő, 35 éves versenyző viccesen csak annyit jegyzett meg: "még mindig fiatal és ígéretes vagyok". Nagy-Britannia sífutócsapata történelmi olimpiát zárt. Musgrave és James Clugnet ötödik helye a csapatsprintben a brit sífutás valaha volt legjobb olimpiai eredménye, Anna Pryce pedig a klasszikus stílusú sprintben elért 32. helyével megjavította a brit női rekordot.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
