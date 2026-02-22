2026. február 22. vasárnap Gerzson
Tesero, 2026. február 18.A győztes norvág Johannes Höflot Klaebo a célban a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi sífutók szabadstílusú csapat sprintversenyén a teserói Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központban 2026. február 1
Sport

Hatból hat arany a sífutókirálynak: ő az olimpia szupersztárja, ilyet még senki nem csinált

Pénzcentrum
2026. február 22. 09:44

Johannes Høsflot Klæbo történelmet írt a 2026-os milánó–cortinai téli olimpián. Megnyerte hatodik aranyérmét is, ezzel megdöntötte az egy olimpián szerzett legtöbb elsőség rekordját - tudósított a BBC.

A 29 éves norvég sífutó az 50 kilométeres, klasszikus stílusú tömegrajtos versenyen diadalmaskodott, két óra hat perc 44,8 másodperces idővel. Mögötte honfitársai, Martin Løwstrøm Nyenget és Emil Iversen értek célba a második, illetve a harmadik helyen, így kizárólag norvég versenyzők állhattak a dobogóra.

A korábbi csúcsot az amerikai gyorskorcsolyázó, Eric Heiden tartotta, aki az 1980-as Lake Placid-i olimpián öt aranyérmet szerzett. Klæbo ezzel tizenegyre növelte olimpiai bajnoki címeinek számát, és ő lett az első sportoló, aki egyetlen ötkarikás játékon mind a hat sífutószámot megnyerte. A sporttörténelem során nála több olimpiai aranyat – szám szerint huszonhármat – egyedül az úszó Michael Phelps gyűjtött be.

Őrület volt, megvalósult az álmom. Azt hiszem, ez az olimpia tökéletesre sikerült. Hihetetlen érzés, hogy az 50 kilométeres távval koronázhattam meg a teljesítményemet

– nyilatkozta Klæbo a BBC Sportnak.

Az oslói születésű, de fiatalon Trondheimbe költözött versenyző a sífutás vitathatatlan királya. Száztizenhat világkupa-győzelme páratlan a férfiak mezőnyében, emellett tizenötszörös világbajnok; a tavalyi trondheimi vébén mind a hat aranyérmet begyűjtötte. Milánó–Cortinában a záró 50 kilométeres szám előtt diadalmaskodott skiatlonban, sprintben, a 10 kilométeres szabadstílusú egyéni indításos versenyen, a 4×7,5 kilométeres váltóban és a csapatsprintben is.

A brit Andrew Musgrave hatodikként ért célba 50 kilométeren, közel négy perccel Klæbo mögött. Az ötödik olimpiáján szereplő, 35 éves versenyző viccesen csak annyit jegyzett meg: "még mindig fiatal és ígéretes vagyok". Nagy-Britannia sífutócsapata történelmi olimpiát zárt. Musgrave és James Clugnet ötödik helye a csapatsprintben a brit sífutás valaha volt legjobb olimpiai eredménye, Anna Pryce pedig a klasszikus stílusú sprintben elért 32. helyével megjavította a brit női rekordot.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
