Felzaklatott vörös hajú tini lány ül az ablaknál nézi a telefon várakozó hívás a barátja, szomorú és depressziós tinédzser nézi az okostelefon várni az üzenetet. Social Media depresszió tizenéveseknél
Világ

Egyre közelebb a magyar tiltás? Újabb ország korlátozná a fiatalok közösségi média hozzáférését

Pénzcentrum
2026. február 19. 14:47

Friedrich Merz német kancellár támogatásáról biztosította azokat a kezdeményezéseket, amelyek korlátoznák a 16 év alatti gyermekek hozzáférését a közösségi médiához, a fiatalokat érő online manipuláció és dezinformáció miatt, írja a Reuters.

Friedrich Merz német kancellár egyre határozottabban áll ki amellett, hogy korlátozni kellene a gyermekek hozzáférését a közösségi médiaplatformokhoz. A CDU rendezvényén tartott beszédében arról beszélt: az utóbbi időben meggyőzték azok a bizonyítékok, amelyek az online térben terjedő álhírek, mesterségesen generált tartalmak és manipulációk káros hatásait mutatják.

A kancellár felvetette: kérdés, hogy a társadalom megengedheti-e, hogy mesterségesen előállított hamis hírek, manipulált videók és félrevezető információk szabadon terjedjenek a közösségi médiában, veszélyeztetve ezzel a fiatalokat. Hangsúlyozta, hogy a 14 évesek átlagosan napi öt és fél órát töltenek online.

A CDU pénteki pártkonferenciáján várhatóan napirendre kerül egy javaslat, amely megtiltaná a 16 év alattiak számára az olyan platformok használatát, mint a TikTok vagy az Instagram. Hasonló kezdeményezések érkeztek a kormánykoalíciót alkotó szociáldemokraták részéről is.

Európa több országa – köztük Spanyolország, Görögország, Franciaország és az Egyesült Királyság – szintén vizsgálja a közösségi média korlátozásának lehetőségét a fiatalok körében. Ausztrália tavaly elsőként vezetett be olyan szabályozást, amely kötelezi a platformokat a gyermekfelhasználók kizárására.

Merz elmondta: két évvel ezelőtt még másként gondolkodott volna a kérdésről, de alábecsülte az algoritmusok, a mesterséges intelligencia és a célzott befolyásolás jelentőségét. Elutasította azt az érvet, miszerint a fiatalokat inkább fokozatosan kellene bevezetni a közösségi média használatába, és ezt ahhoz hasonlította, mintha hatéves gyermekeket tanítanának alkoholfogyasztásra.

A szövetségi kormány várhatóan lépéseket tesz a szabályozás irányába, ugyanakkor Németország föderális rendszerében a médiaszabályozás a tartományok hatáskörébe tartozik, így az egységes országos szabályozáshoz a tartományok közötti megállapodásra is szükség lesz.

A német kormány tavaly különbizottságot is létrehozott a fiatalok online védelmének vizsgálatára, amely még az idei évben ismertetheti javaslatait.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #internet #európa #németország #szabályozás #fiatalok #világ #tiltás #közösségi média #mesterséges intelligencia #Friedrich Merz

