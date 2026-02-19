Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás

Az Egyesült Államok katonai erői készen állhatnak egy Irán elleni támadásra akár már a hétvégén, miközben Trump elnök még nem hozott végleges döntést a csapásmérésről - közölte a The Guardian.

Több amerikai hírforrás – köztük a New York Times, a CBS News és a CNN – névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be szerdán, hogy az amerikai hadsereg elegendő légi és tengeri erőt csoportosított a Közel-Keleten egy esetleges támadás végrehajtásához a következő napokban.

A Reuters egy magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva némileg eltérő időkeretet említett: a Fehér Ház Helyzetértékelő Termében szerdán tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a térségbe vezényelt amerikai erőknek március közepéig kell pozícióba kerülniük. A CBS szintén megjegyezte, hogy a csapásmérés valószínűleg túlmutat a hétvégi időkereten.

Irántól várhatóan írásos javaslatot kap az Egyesült Államok a keddi genfi tárgyalásokat követően az országok közötti patthelyzet feloldására. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerdai sajtótájékoztatóján nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Trump milyen határidőt szabna Iránnak a megállapodás elérésére, mielőtt katonai lépéseket tenne.

"Irán nagyon bölcsen tenné, ha megállapodást kötne Trump elnökkel" - mondta Leavitt, hozzátéve, hogy bár a keddi genfi tárgyalásokon "kis előrelépés" történt, "még mindig nagyon távol állunk egymástól bizonyos kérdésekben".

Az Axios riportere, Barak Ravid szerint Trump szerdán találkozott két tanácsadójával, akik az Iránnal folytatott közvetett tárgyalásokat vezetik: Steve Witkoff ingatlanfejlesztővel és vejével, Jared Kushnerrel. Ravid amerikai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a genfi tárgyalások "semmitmondóak" voltak, és a Pentagon egy közös izraeli-amerikai offenzívára készül, amely hetekig tarthat. Forrásai szerint Iránnak csak február végéig van ideje engedményeket tenni nukleáris programjával kapcsolatban.

Az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó csoport és kísérőhajói már a térségben tartózkodnak, és egy második hordozócsoport, az USS Gerald Ford úton van a Közel-Kelet felé. Szerdán a Ford Nyugat-Afrika partjainál járt a hajókövetési adatok szerint.

Kedden Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője egy mesterséges intelligencia által generált képet tett közzé a közösségi médiában, amely a Fordot tengeri sírban ábrázolja, a következő felirattal: "Annál a hadihajónál is veszélyesebb az a fegyver, amely a tenger fenekére küldheti azt a hadihajót."

A New York Times szerint tucatnyi üzemanyag-utántöltő tartálygép és több mint 50 további vadászgép is a térségben tartózkodik. Ezzel egyidejűleg a Pentagon egyes személyzetet kivon a Közel-Keletről, hogy elkerülje az esetleges ellentámadásokat, ha az USA csapást mérne.

Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a szaúd-arábiai Al-Arabiya televíziónak adott, szerdán sugárzott interjújában kijelentette, hogy "a következmények nem jók", ha az USA újabb csapást mér Iránra, és "mindenki megérti, hogy ez tűzzel való játék".

Júniusban az Egyesült Államok már csapást mért Irán kulcsfontosságú nukleáris dúsító létesítményeire, és izraeli vadászgépek "tucatnyi" célpontot támadtak az országban, köztük egy jazdi nagy hatótávolságú rakétabázist.