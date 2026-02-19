Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Az Egyesült Államok katonai erői készen állhatnak egy Irán elleni támadásra akár már a hétvégén, miközben Trump elnök még nem hozott végleges döntést a csapásmérésről - közölte a The Guardian.
Több amerikai hírforrás – köztük a New York Times, a CBS News és a CNN – névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be szerdán, hogy az amerikai hadsereg elegendő légi és tengeri erőt csoportosított a Közel-Keleten egy esetleges támadás végrehajtásához a következő napokban.
A Reuters egy magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva némileg eltérő időkeretet említett: a Fehér Ház Helyzetértékelő Termében szerdán tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a térségbe vezényelt amerikai erőknek március közepéig kell pozícióba kerülniük. A CBS szintén megjegyezte, hogy a csapásmérés valószínűleg túlmutat a hétvégi időkereten.
Irántól várhatóan írásos javaslatot kap az Egyesült Államok a keddi genfi tárgyalásokat követően az országok közötti patthelyzet feloldására. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerdai sajtótájékoztatóján nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Trump milyen határidőt szabna Iránnak a megállapodás elérésére, mielőtt katonai lépéseket tenne.
"Irán nagyon bölcsen tenné, ha megállapodást kötne Trump elnökkel" - mondta Leavitt, hozzátéve, hogy bár a keddi genfi tárgyalásokon "kis előrelépés" történt, "még mindig nagyon távol állunk egymástól bizonyos kérdésekben".
Az Axios riportere, Barak Ravid szerint Trump szerdán találkozott két tanácsadójával, akik az Iránnal folytatott közvetett tárgyalásokat vezetik: Steve Witkoff ingatlanfejlesztővel és vejével, Jared Kushnerrel. Ravid amerikai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a genfi tárgyalások "semmitmondóak" voltak, és a Pentagon egy közös izraeli-amerikai offenzívára készül, amely hetekig tarthat. Forrásai szerint Iránnak csak február végéig van ideje engedményeket tenni nukleáris programjával kapcsolatban.
Az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó csoport és kísérőhajói már a térségben tartózkodnak, és egy második hordozócsoport, az USS Gerald Ford úton van a Közel-Kelet felé. Szerdán a Ford Nyugat-Afrika partjainál járt a hajókövetési adatok szerint.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Kedden Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője egy mesterséges intelligencia által generált képet tett közzé a közösségi médiában, amely a Fordot tengeri sírban ábrázolja, a következő felirattal: "Annál a hadihajónál is veszélyesebb az a fegyver, amely a tenger fenekére küldheti azt a hadihajót."
A New York Times szerint tucatnyi üzemanyag-utántöltő tartálygép és több mint 50 további vadászgép is a térségben tartózkodik. Ezzel egyidejűleg a Pentagon egyes személyzetet kivon a Közel-Keletről, hogy elkerülje az esetleges ellentámadásokat, ha az USA csapást mérne.
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a szaúd-arábiai Al-Arabiya televíziónak adott, szerdán sugárzott interjújában kijelentette, hogy "a következmények nem jók", ha az USA újabb csapást mér Iránra, és "mindenki megérti, hogy ez tűzzel való játék".
Júniusban az Egyesült Államok már csapást mért Irán kulcsfontosságú nukleáris dúsító létesítményeire, és izraeli vadászgépek "tucatnyi" célpontot támadtak az országban, köztük egy jazdi nagy hatótávolságú rakétabázist.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Szakértői elemzések szerint bár Teherán képes a tengeri forgalom megzavarására, a teljes zárlat technikai és gazdasági okokból gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet.
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett.
Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben.
Karnyújtásnyira a béke Ukrajnában? Szivárognak a hírek a tárgyalásokról: közelednek az orosz és ukrán álláspontok
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Szigorúbb határellenőrzések és egyre több hazatérő: csökken a bevándorlók száma Németországban és az EU-ban.
Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millióan eltűnnek
A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél.
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén