középkorú, szemüveges, hátizsákos, kabátot és kalapot viselő nő ül egy modern fatérben, csukott szemmel, élvezve a csíkos napfényt az arcán, a tudatosságot és a pihenést, az önálló szóló utazást és a kalandokat önmagával.
Utazás

Itt a fordulat az időjárásban, erre készülhetünk vasárnap: riasztás is érvényben van több emgyére

Pénzcentrum
2026. február 22. 08:28

Vasárnap a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek.

Vasárnap a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek. A ködfoltok lassan megszűnnek, és már reggeltől nyugat felől egyre nagyobb területen ismét felhősödés kezdődik, késő délutánra mindenhol záródik a felhőtakaró.

A HungaroMet szerint nyugat felől egyre többfelé várható eső, reggel a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg ónos eső is kialakulhat. A délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, késő este 2, 8 fok valószínű. A nyugati országrészre ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést.

Este többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és északon többfelé, délen elszórtan várható eső. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1, 7 fok között alakul. 

Hétfőn pedig erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen is várható, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugati, északnyugati szelet a délnyugati tájak, valamint az északkeleti határvidék kivételével többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7 fok között alakul. Délután általában 9, 16 fok várható, de az északkeleti határvidéken ennél kissé hűvösebb is lehet. 
