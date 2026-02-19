Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán

A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
Európai hírszerzési vezetők szerint csekély az esély arra, hogy 2026-ban megszülessen a békemegállapodás Oroszország és Ukrajna között, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban intenzív diplomáciai erőfeszítéseket tett, írja a Reuters.
Több európai hírszerzési vezető is szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy még idén sikerülhet lezárni az orosz–ukrán háborút. A névtelenséget kérő tisztviselők szerint Oroszország nem érdekelt a gyors békekötésben, és stratégiai céljai változatlanok maradtak.
A források úgy vélik, Moszkva a Washingtonnal folytatott tárgyalásokat részben arra használja, hogy szankcióenyhítést és gazdasági megállapodásokat mozdítson elő. Az egyik európai hírszerzési vezető a mostani egyeztetéseket „tárgyalási színháznak” nevezte.
A legutóbbi, genfi forduló sem hozott áttörést a kulcskérdésekben, köztük a területi vitákban. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonja ki erőit a Donyecki terület még általa nem ellenőrzött részeiről, amit Kijev elutasít.
Az egyik hírszerzési vezető szerint Moszkva számára a teljes donyecki régió megszerzése területileg elegendő lehetne, ám ez önmagában nem teljesítené azt a stratégiai célt, hogy meggyengítse vagy leváltsa a nyugatbarát ukrán vezetést. Egy másik tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy még területi engedmények esetén sem garantált a gyors béke, sőt, az orosz fél további követelésekkel állhat elő.
Az európai források szerint jelentős szemléletbeli különbség mutatkozik az európai fővárosok és a Fehér Ház között. Míg Washington optimistábban értékeli a tárgyalások esélyeit, addig több európai szolgálat úgy látja: Oroszország gazdasági helyzete nem kényszeríti ki a gyors megállapodást.
Ugyanakkor egyes hírszerzési vezetők arra is felhívták a figyelmet, hogy Oroszország pénzügyi kockázatai 2026 második felében jelentősen nőhetnek. A szankciók miatt korlátozott a hozzáférés a nemzetközi tőkepiacokhoz, a jegybanki alapkamat magas, és az állami tartalékalap likvid része a 2022-es invázió óta számottevően csökkent.
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
