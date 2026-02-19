Magyarország az OECD-átlag alatt teljesített a diákok kreatív gondolkodását vizsgáló PISA-felmérésben, ami fontos figyelmeztetés az oktatás és a gazdaság jövője szempontjából.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
Lengyelország európai elfogatóparancsot adott ki Marcin Romanowski korábbi igazságügyminiszter-helyettes ellen, aki tavaly decemberben kapott menedékjogot Magyarországon. Kérdéses azonban, hogy a parancs végrehajtható-e, miután a magyar kormány módosította a vonatkozó jogszabályokat - tudósított a Reuters.
Lengyelország európai elfogatóparancsot bocsátott ki Marcin Romanowski, a Jog és Igazságosság Párt (PiS) politikusa ellen, akit hazájában pénzügyi bűncselekmények miatt vonnak felelősségre. Romanowski 2024 decemberében kapott menedékjogot Magyarországon.
Nemcsak Romanowski, hanem egykori főnöke, Zbigniew Ziobro korábbi igazságügyi miniszter is Magyarországon talált menedékre. Ziobro ellen a lengyel ügyészség a múlt héten kezdeményezett európai elfogatóparancsot. A politikust összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük hatalommal való visszaéléssel és szervezett bűnözői csoport irányításával.
A lengyel hatóságok erőfeszítéseit azonban jelentősen megnehezíti egy december 22-én elfogadott magyar törvénymódosítás. Az új szabályozás szerint 2024. január 1-jétől a magyar bíróságoknak meg kell tagadniuk az európai elfogatóparancs végrehajtását, ha azt olyan személy ellen bocsátották ki, akit Magyarország menekültként ismert el.
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének, és ezzel megszűnne menekültstátuszuk, de annak feltételei továbbra is fennállnának.
A helyzet politikai feszültséget okoz a két ország között, különösen mivel Donald Tusk lengyel miniszterelnök rendkívül kritikus Orbán Viktor magyar kormányfővel szemben, főként annak orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontja miatt.
