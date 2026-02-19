2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Berlin, Németország - 2022. március 29.: A német hadsereg katonái egyenruhában, puskával, puskával és katonai járművekkel, dzsippel és humvee-vel, a Heer hadsereg csapatai készen állnak a csatára, gyakorlatra vagy háborúra a litvániai
Világ

Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút

Pénzcentrum
2026. február 19. 16:15

Friedrich Merz német kancellár szerint az orosz-ukrán háború csak akkor érhet véget, amikor mindkét fél kifullad katonailag vagy gazdaságilag, és kevés esélyt lát a tárgyalásos rendezésre.

Az Ukrajna elleni orosz offenzíva negyedik évfordulójához közeledve Friedrich Merz német kancellár pesszimistán nyilatkozott a konfliktus lezárásának lehetőségeiről. A Spiegelnek adott interjúban kifejtette, hogy a háború várhatóan csak akkor ér véget, amikor a szembenálló felek erőforrásai kimerülnek.

A kancellár szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt sem észérvekkel, sem humanitárius megfontolásokkal nem lehet meggyőzni. Ezért Európának arra kell törekednie, hogy katonailag és gazdaságilag akadályozza meg Oroszországot a háború folytatásában.

Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.

Amikor a rezsimjére pillantok és erre a vak, dühöngő terrorra, nagyon kevés reményem marad

– fogalmazott.

A német politikus szerint az orosz vezetésnek szüksége van a háborúra, mert nincs tervük arra, mihez kezdjenek a katonák százezreivel, akik közül sokan traumatizálva térnek vissza a frontról.

Merz egy XIX. századi francia utazót idézve Oroszországot olyan országként jellemezte, amely "egyszerre hordozza magában a legmélyebb barbarizmust és a legmagasabb civilizációt", hozzátéve, hogy jelenleg a barbarizmus dominál.

Időközben Ukrajna és Oroszország képviselői amerikai közvetítéssel tárgyaltak Genfben a háború lezárásának lehetőségéről, de áttörést nem sikerült elérni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a megbeszéléseken egyes technikai kérdéseket részletesen megvitattak, de érzékeny politikai témákról és a vezetők esetleges találkozójáról még nem folytattak érdemi egyeztetéseket.
