A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Friedrich Merz német kancellár szerint az orosz-ukrán háború csak akkor érhet véget, amikor mindkét fél kifullad katonailag vagy gazdaságilag, és kevés esélyt lát a tárgyalásos rendezésre.
Az Ukrajna elleni orosz offenzíva negyedik évfordulójához közeledve Friedrich Merz német kancellár pesszimistán nyilatkozott a konfliktus lezárásának lehetőségeiről. A Spiegelnek adott interjúban kifejtette, hogy a háború várhatóan csak akkor ér véget, amikor a szembenálló felek erőforrásai kimerülnek.
A kancellár szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt sem észérvekkel, sem humanitárius megfontolásokkal nem lehet meggyőzni. Ezért Európának arra kell törekednie, hogy katonailag és gazdaságilag akadályozza meg Oroszországot a háború folytatásában.
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
Amikor a rezsimjére pillantok és erre a vak, dühöngő terrorra, nagyon kevés reményem marad
– fogalmazott.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A német politikus szerint az orosz vezetésnek szüksége van a háborúra, mert nincs tervük arra, mihez kezdjenek a katonák százezreivel, akik közül sokan traumatizálva térnek vissza a frontról.
Merz egy XIX. századi francia utazót idézve Oroszországot olyan országként jellemezte, amely "egyszerre hordozza magában a legmélyebb barbarizmust és a legmagasabb civilizációt", hozzátéve, hogy jelenleg a barbarizmus dominál.
Időközben Ukrajna és Oroszország képviselői amerikai közvetítéssel tárgyaltak Genfben a háború lezárásának lehetőségéről, de áttörést nem sikerült elérni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a megbeszéléseken egyes technikai kérdéseket részletesen megvitattak, de érzékeny politikai témákról és a vezetők esetleges találkozójáról még nem folytattak érdemi egyeztetéseket.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
A tárgyalások a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve zajlanak, ami arra utal, hogy Washington még mindig a 94 éves visszavonult vezetőt tartja Kuba tényleges irányítójának.
Szakértői elemzések szerint bár Teherán képes a tengeri forgalom megzavarására, a teljes zárlat technikai és gazdasági okokból gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet.
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett.
Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben.
Karnyújtásnyira a béke Ukrajnában? Szivárognak a hírek a tárgyalásokról: közelednek az orosz és ukrán álláspontok
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Szigorúbb határellenőrzések és egyre több hazatérő: csökken a bevándorlók száma Németországban és az EU-ban.
Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millióan eltűnnek
A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél.
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén