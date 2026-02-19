Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság a dízelszállítások leállítása után

Az Európai Bizottság rendkívüli ülést hívott össze az Olajkoordinációs Csoport számára, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, az orosz támadásban megsérült Barátság kőolajvezeték körüli vita miatt, írja az Euronews.

Rendkívüli ülést tart jövő szerdán az Európai Bizottság Olajkoordinációs Csoportja, miután Magyarország és Szlovákia felfüggesztette a dízelszállításokat Ukrajnába. A döntés hátterében a Barátság kőolajvezeték meghibásodása és annak elhúzódó javítása áll.

A magyar kormány jelezte: addig nem indítja újra a szállítást, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a Magyarország irányába tartó kőolajszállítást a vezetéken. Ukrajna szerint a rendszer egy orosz támadás következtében vált üzemképtelenné, míg a magyar és a szlovák vezetés úgy véli, a javítás politikai okokból késlekedik. A két ország arra is figyelmeztetett, hogy szükség esetén az intézkedéseket az áram- és gázszállításokra is kiterjeszthetik, miközben Ukrajnában már most is súlyos áramszünetek és fűtéskimaradások tapasztalhatók az orosz támadások miatt.

Az Európai Bizottság szóvivője közölte: az ad hoc ülés célja az ellátási zavar hatásainak áttekintése és az alternatív üzemanyag-ellátási lehetőségek megvitatása. A megbeszélésen Magyarország, Szlovákia és Horvátország képviselői vesznek részt.

A Barátság vezetéken 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj Magyarországra és Szlovákiába. Magyarország korábban kérte, hogy a tengeri úton érkező orosz kőolajat a horvátországi Adria-vezetéken keresztül továbbíthassák alternatív útvonalként, ám Horvátország ezt elutasította.

Szijjártó Péter külügyminiszter ugyanakkor arról beszélt, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított: a Mol megrendelte a tengeri szállítmányokat, amelyek március elején érkezhetnek meg a horvát kikötőbe, ahonnan néhány napon belül Magyarországra szállíthatók. Így a stratégiai tartalékoknak csak kisebb részét kell igénybe venni.

Brüsszel hangsúlyozta, hogy kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal a javítási munkálatok ütemezéséről, de tagadta, hogy nyomást gyakorolna Kijevre. A Bizottság szerint Magyarország és Szlovákia olajtartalékai elegendőek, az ellátásbiztonságuk nincs közvetlen veszélyben, ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki Ukrajna súlyos energiapiaci helyzete miatt, különösen a téli időszakban, az infrastruktúrát ért orosz támadások következtében.