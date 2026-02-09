Egyre nagyobb bajban a brit kormány, távozik Keir Starmer erős embere: mit léphet a miniszterelnök?

Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját - tudósított a Reuters.

McSweeney azért mondott le, mert támogatta Peter Mandelson washingtoni nagykövetté való kinevezését, jóllehet széles körben ismert Mandelson kapcsolata Jeffrey Epsteinnel.

A két magas rangú munkatárs szinte egyidejű távozása komoly kihívás elé állítja Starmert, aki igyekszik lezárni a Mandelson kinevezése körül kialakult kormányzati válságot.

"Úgy döntöttem, hogy félreállok, hogy egy új csapat épülhessen fel a Downing Street 10-ben. Sok sikert kívánok a miniszterelnöknek és munkatársainak" – áll Allan hétfői nyilatkozatában.

Allan 1992 és 1998 között Tony Blair tanácsadójaként dolgozott. Ezt követően, 2001-ben megalapította az ország egyik legjelentősebb közéleti tanácsadó cégét. A Downing Street kommunikációs igazgatójává 2025 szeptemberében nevezték ki.