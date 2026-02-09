2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2022. január 5. - London, Egyesült Királyság: A Downing Street 10, az Egyesült Királyság miniszterelnökének irodája, egy januári reggelen, amikor a parlament visszatért a szünetről.
Világ

Egyre nagyobb bajban a brit kormány, távozik Keir Starmer erős embere: mit léphet a miniszterelnök?

Pénzcentrum
2026. február 9. 13:40

Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját - tudósított a Reuters.

McSweeney azért mondott le, mert támogatta Peter Mandelson washingtoni nagykövetté való kinevezését, jóllehet széles körben ismert Mandelson kapcsolata Jeffrey Epsteinnel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A két magas rangú munkatárs szinte egyidejű távozása komoly kihívás elé állítja Starmert, aki igyekszik lezárni a Mandelson kinevezése körül kialakult kormányzati válságot.

Kapcsolódó cikkeink:

"Úgy döntöttem, hogy félreállok, hogy egy új csapat épülhessen fel a Downing Street 10-ben. Sok sikert kívánok a miniszterelnöknek és munkatársainak" – áll Allan hétfői nyilatkozatában.

Allan 1992 és 1998 között Tony Blair tanácsadójaként dolgozott. Ezt követően, 2001-ben megalapította az ország egyik legjelentősebb közéleti tanácsadó cégét. A Downing Street kommunikációs igazgatójává 2025 szeptemberében nevezték ki.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #külföld #világ #miniszterelnök #egyesült királyság #brit #washington

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:50
13:40
13:33
13:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
2026. február 9.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
2026. február 9.
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
1 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
7 napja
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
1 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Piaci kamatláb
A felek által kiválasztott megfelelő, ismert és elfogadott bankközi kamatláb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 13:03
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 12:29
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
Agrárszektor  |  2026. február 9. 13:34
Ez a növény lehet a nagy befutó Magyarországon? Jól járhat, aki termeli