2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
London, Egyesült Királyság - 2018. április 26: A Buckingham-palota előlépcsője reggel, napfelkeltekor, amikor senki sincs a közelben.
Világ

Tovább dagad az Epstein-botrány, hivatalos közleményt adott ki a brit királyi család: fontos tárgyalásra készülnek

Pénzcentrum
2026. február 9. 12:12

Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra, hangsúlyozva, hogy mélyen aggódnak a folyamatos leleplezések miatt, és gondolataik az áldozatokkal vannak - írta meg a BBC.

A Kensington-palota szóvivője közölte, hogy a hercegi pár szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és különösen aggasztónak tartja az újabb tanúvallomásokat és bizonyítékokat. Kiemelték, hogy támogatásuk az áldozatoké, akik a történtek következményeit viselik.

A nyilatkozat közvetlenül nem említi András yorki herceget, aki éveken át baráti kapcsolatot ápolt Epsteinnel, és még annak 2008-as, kiskorú elleni szexuális bűncselekmény miatti elítélése után is tartotta vele a kapcsolatot. András herceg ezért korábban bocsánatot kért, ugyanakkor minden jogellenes cselekményt határozottan tagadott.

A közlemény kiadásának időzítése is figyelemre méltó, mivel Vilmos herceg éppen egy diplomáciailag kiemelten fontos szaúd-arábiai látogatásra készült. Bár korábban már jelezték, hogy Vilmos szeretné lazítani a családi kötelékeket kegyvesztett nagybátyjával, a királyi család vezető tagjai eddig tartózkodtak attól, hogy nyilvánosan állást foglaljanak az ügyben.

A legújabb fejlemények nyomán András herceg a tervezettnél korábban költözött el windsori otthonából. A Buckingham-palota eredetileg 2026 elejére jelezte távozását a Royal Lodge-ból, ám a herceg már most III. Károly király magántulajdonban lévő sandringhami birtokára költözött.

Az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozott iratok között olyan fényképek is szerepelnek, amelyeken állítólag András herceg látható. A dokumentumok megerősíteni látszanak egy régóta vitatott fotó hitelességét is, amelyen a herceg Virginia Giuffre-rel szerepel. András herceg korábban megkérdőjelezte a kép valódiságát, és azt állította, soha nem találkozott a nővel. Giuffre viszont azt mondja, hogy tizenévesként szexuális kapcsolatra kényszerítették a herceggel. András herceg 2022-ben peren kívüli megállapodást kötött Giuffre-rel, amely sem beismerést, sem bocsánatkérést nem tartalmazott.

A Thames Valley rendőrség megerősítette, hogy vizsgálja a BBC által közölt állításokat. Eszerint egy második nő is azt mondja, hogy Epstein 2010-ben az Egyesült Királyságba küldte őt, kifejezetten azért, hogy találkozzon a herceggel.

A kiszivárgott e-mailek arra is utalnak, hogy András herceg kereskedelmi megbízotti munkája során bizalmas információkat osztott meg Epsteinnel 2010-ben és 2011-ben. Ezek között szerepeltek részletek szingapúri, hongkongi és vietnámi látogatásairól, valamint befektetési lehetőségekről és gazdasági kapcsolatok kiépítéséről.
#vizsgálat #BOTRÁNY #rendőrség #egyesült államok #világ #szexuális zaklatás #egyesült királyság #brit #királyi család #iii. károly

