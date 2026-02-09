Donald Trump második elnöki ciklusának kezdeti, fegyelmezett szakasza már a múlté.
Tovább dagad az Epstein-botrány, hivatalos közleményt adott ki a brit királyi család: fontos tárgyalásra készülnek
Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra, hangsúlyozva, hogy mélyen aggódnak a folyamatos leleplezések miatt, és gondolataik az áldozatokkal vannak - írta meg a BBC.
A Kensington-palota szóvivője közölte, hogy a hercegi pár szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és különösen aggasztónak tartja az újabb tanúvallomásokat és bizonyítékokat. Kiemelték, hogy támogatásuk az áldozatoké, akik a történtek következményeit viselik.
A nyilatkozat közvetlenül nem említi András yorki herceget, aki éveken át baráti kapcsolatot ápolt Epsteinnel, és még annak 2008-as, kiskorú elleni szexuális bűncselekmény miatti elítélése után is tartotta vele a kapcsolatot. András herceg ezért korábban bocsánatot kért, ugyanakkor minden jogellenes cselekményt határozottan tagadott.
A közlemény kiadásának időzítése is figyelemre méltó, mivel Vilmos herceg éppen egy diplomáciailag kiemelten fontos szaúd-arábiai látogatásra készült. Bár korábban már jelezték, hogy Vilmos szeretné lazítani a családi kötelékeket kegyvesztett nagybátyjával, a királyi család vezető tagjai eddig tartózkodtak attól, hogy nyilvánosan állást foglaljanak az ügyben.
A legújabb fejlemények nyomán András herceg a tervezettnél korábban költözött el windsori otthonából. A Buckingham-palota eredetileg 2026 elejére jelezte távozását a Royal Lodge-ból, ám a herceg már most III. Károly király magántulajdonban lévő sandringhami birtokára költözött.
Az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozott iratok között olyan fényképek is szerepelnek, amelyeken állítólag András herceg látható. A dokumentumok megerősíteni látszanak egy régóta vitatott fotó hitelességét is, amelyen a herceg Virginia Giuffre-rel szerepel. András herceg korábban megkérdőjelezte a kép valódiságát, és azt állította, soha nem találkozott a nővel. Giuffre viszont azt mondja, hogy tizenévesként szexuális kapcsolatra kényszerítették a herceggel. András herceg 2022-ben peren kívüli megállapodást kötött Giuffre-rel, amely sem beismerést, sem bocsánatkérést nem tartalmazott.
A Thames Valley rendőrség megerősítette, hogy vizsgálja a BBC által közölt állításokat. Eszerint egy második nő is azt mondja, hogy Epstein 2010-ben az Egyesült Királyságba küldte őt, kifejezetten azért, hogy találkozzon a herceggel.
A kiszivárgott e-mailek arra is utalnak, hogy András herceg kereskedelmi megbízotti munkája során bizalmas információkat osztott meg Epsteinnel 2010-ben és 2011-ben. Ezek között szerepeltek részletek szingapúri, hongkongi és vietnámi látogatásairól, valamint befektetési lehetőségekről és gazdasági kapcsolatok kiépítéséről.
Egyetlen szó egy telefonon elég volt ahhoz, hogy vadászgépeket küldjenek egy Wizz Air-járathoz.
Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Zelenszkij és Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni.
Zelenszkij meglepő bejelentése: Kijev olyan szankciókat léptet életbe, amelyek az EU‑ba is begyűrűzhetnek
Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen.
Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét.
Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra.
Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein,
A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen
A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel Ukrajnáról.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
