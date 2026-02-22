Vasárnapi futballdömping: komoly meccsek sora vár a szurkolókra

Február utolsó vasárnapja igazi futballmaratont kínál: a Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó, Spanyolországban, Németországban és Franciaországban pedig a tabella szempontjából kulcsfontosságú összecsapások várják a szurkolókat.

Zete-Loki a Fizz Ligában, de Paks-Győr derbit is tartanak ma a magyar élvonalban. Kár lenne emellett kihagyni a North London Derby-t, a Serie A-ban pedig az Atalanta Napoli ütközetet. Lássuk behatóan a mai focidömping részletes programját!

Fizz Liga | Magyarország

A Zalaegerszeg kora délután a Debrecent fogadja a magyar bajnokságban. A hazaiak remek formában várják a találkozót: legutóbbi öt bajnoki mérkőzésükből négyet megnyertek, így magabiztosan léphetnek pályára. A Debrecen ezzel szemben ingadozó teljesítményt nyújt az elmúlt hetekben, győzelmek és vereségek váltják egymást. Ősszel a Loki saját közönsége előtt 2–1-re nyerni tudott, így a zalaiaknak bőven van mit törleszteniük. A két csapat eltérő formája kifejezetten izgalmas összecsapást ígér.

Később a Paks látja vendégül a Győrt. A Paks az utóbbi fordulókban visszatalált a győztes útra, de a Győr is jó szériában érkezik, több sikeres mérkőzéssel a háta mögött. Az őszi találkozó gól nélküli döntetlennel zárult, ami jól mutatja, mennyire kiegyenlített a két együttes erőviszonya. A tavaszi rajt mindkét csapat számára meghatározó lehet a szezon további alakulása szempontjából.

Premier League | Anglia

A nap egyik legnagyobb várakozással kísért mérkőzése a Tottenham Hotspur és az Arsenal összecsapása, az észak-londoni rangadó. A Spurs az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújt, és az Arsenal formája sem volt kiegyensúlyozott: Artetáéknak két kínos remi után kellene bizonyítaniuk, hogy tényleg nem engedik el a bajnoki címet.

Az őszi derbin az Ágyúsok 4–1-es, magabiztos győzelmet arattak hazai pályán, így a Tottenham számára most az elégtétel lehet a fő motiváció. A presztízsen túl a három pont a bajnoki pozíciók szempontjából is komoly tétet jelent mindkét félnek.

Premier League 27. forduló Tottenham Hotspur Arsenal 2026. február 22. vasárnap 17:30 | Tottenham Hotspur Stadium, London Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Tottenham Hotspur: 9 (30%) Arsenal: 14 (46.7%) Döntetlen: 7 (23.3%) Gólok Tottenham Hotspur: 36 Arsenal: 44 Gólkülönbség: -8 Hazai győzelem Tottenham Hotspur: 7 Arsenal: 9 Vendéggyőzelem Tottenham Hotspur: 2 Arsenal: 5 Adatlap létrehozva: 2026.02.20.

A Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretben a Nottingham Forest otthonába látogat, a párosítás pikáns visszavágónak ígérkezik. A Vörösök az elmúlt hetekben változó eredményeket értek el, és az őszi, hazai pályán elszenvedett 0–3-as vereség emléke még élénken élhet bennük.

A Forest sincs csúcsformában, legutóbbi öt bajnokijából csupán egyet nyert meg. A Liverpoolnak létfontosságú lehet a győzelem a tabellán elfoglalt helyének megőrzése miatt, Szoboszlai szereplése pedig különösen érdekessé teszi a találkozót a magyar szurkolók számára.

Az angol élvonal további mérkőzései:

Serie A | Olaszország

Az olasz bajnokság egyik legizgalmasabb rangadóját Bergamóban rendezik, ahol az Atalanta a Napolit fogadja. A hazaiak kiváló formában vannak, az elmúlt hetekben sorra gyűjtötték a győzelmeket. A Napoli szintén erős szezont fut, így a címvédő és az éllovas találkozója kiemelt jelentőségű. Az őszi mérkőzésen a nápolyiak 3–1-re nyertek hazai pályán, a mostani összecsapás pedig a Scudetto-küzdelem egyik kulcsmomentuma lehet.

Az AC Milan az esti órákban a Parma együttesét látja vendégül. A milánói csapat jó szériában van, több győzelemmel a háta mögött, de a vendégek sem esélytelenek, hiszen az őszi találkozó 2–2-es döntetlennel zárult. A rossonerók számára a hazai siker elengedhetetlen a nemzetközi kupaindulást érő helyekért folytatott versenyben, ezért különösen nagy nyomás nehezedik a csapatra.

Az olasz élvonal további mérkőzései:

La Liga | Spanyolország

A spanyol élvonalban az FC Barcelona a Levantét fogadja a Camp Nouban a késő délutáni idősávban. A katalán együttes kiváló formában van, győzelmi sorozattal érkezik a mérkőzésre, míg a vendégek nehezebb időszakon vannak túl. Az őszi összecsapáson a Barcelona fordulatos meccsen, idegenben 3–2-re tudott nyerni, így most sem számíthat könnyű találkozóra. A bajnoki címért folytatott harcban minden pontnak óriási jelentősége van a hazaiak számára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Villarreal és a Valencia összecsapása zárja a spanyol hétvégi programot. A Sárga Tengeralattjáró ingadozó formát mutat, a Valencia viszont remekül teljesít az utóbbi hetekben, három egymást követő győzelemmel hangolt a derbire.

Az őszi mérkőzésen a Villarreal 2–0-ra nyert idegenben, így a vendégek most revansra készülhetnek. A valenciai derbi hagyományosan felfokozott hangulatot hoz, a szurkolói rivalizálás pedig extra feszültséget ad a párharcnak.

A spanyol élvonal további mérkőzései:

Bundesliga | Németország

Németországban az FC Heidenheim a VfB Stuttgartot fogadja a baden-württembergi rangadón. A hazaiak nehéz időszakon vannak túl, öt bajnoki óta nyeretlenek, míg a Stuttgart kiváló formában érkezik, sorozatos győzelmekkel és meggyőző játékkal a háta mögött. Az őszi találkozón a stuttgartiak 1–0-ra, minimális különbséggel tudtak nyerni. A Heidenheim számára a hazai pálya jelenthet kapaszkodót, ugyanakkor a papírforma egyértelműen a vendégek mellett szól.

A német élvonal további mérkőzései:

Ligue 1 | Franciaország

Az RC Strasbourg este 20.45-től a Lyont fogadja. A hazai együttes vegyes szezont fut, de legutóbbi mérkőzésein sikerült győznie, ami önbizalmat adhat a találkozó előtt. A Lyon ezzel szemben kimagasló formában van, öt győzelemmel a háta mögött érkezik Elzászba. Az őszi meccsen a lyoniak szoros csatában, 2–1-re diadalmaskodtak hazai pályán, így most is favoritnak számítanak. A Strasbourg ugyanakkor hazai közönsége előtt mindig veszélyes ellenfél, ezért kiélezett mérkőzésre lehet számítani.

A francia élvonal további mérkőzései vasárnap:

Futballmaraton kora délutántól késő estig

A vasárnapi program legfontosabb találkozói közül kiemelkedik az észak-londoni rangadó, a Tottenham és az Arsenal párharca, valamint a Liverpool nottinghami vendégjátéka, amely Szoboszlai Dominik miatt a magyar szurkolók számára különösen vonzó. Az olasz bajnokságból az Atalanta–Napoli rangadó a scudetto-harc egyik kulcsmeccsének ígérkezik, míg hazai pályán a Zalaegerszeg és a Paks mérkőzései gondoskodnak az izgalmakról.

Akik egész napos futballmaratont terveznek, 14:45-kor a Fizz Ligában a ZTE–DVSC találkozóval indíthatják a napot, majd 15:00-kor átválthatnak a Premier League-re, ahol a Liverpool lép pályára Szoboszlaival és Kerkezzel a soraiban.

A késő délutáni sávban a Barcelona–Levante (16:15) vagy a Tottenham–Arsenal (17:30) közül lehet választani, estére pedig az AC Milan–Parma (18:00) és az AS Roma–Cremonese (20:45) párosítás kínál ideális zárást.