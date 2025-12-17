2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
2 °C Budapest
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az MBH Bank fiókja a Soroksári úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Megtakarítás

Fontos bejelentést tett az MBH Bank: ez minden ügyfelet érint, sokan fognak örülni

Pénzcentrum
2025. december 17. 13:27

Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét, amely az 1000 főnél nagyobb települések készpénzfelvételi lehetőségeinek biztosítására vonatkozik.  

A pénzintézet közleménye szerint a 2025. december 31-i határidő előtt egy évvel sikerült megfelelniük a jogszabályi előírásoknak. Az MBH Bank jelenleg a hazai piac második legnagyobb automatahálózatát üzemelteti, összesen 1200 ATM-mel, amelyek 1114 különböző helyszínen érhetők el.

A bank 2023-ban ambiciózus célt tűzött ki maga elé: 2026-ig 52 százalékkal kívánja növelni teljes ATM-állományát. Ennek érdekében átfogó hálózatfejlesztési programot indítottak, amely nemcsak új berendezések telepítését, hanem a meglévő eszközpark korszerűsítését is magában foglalja. Az elmúlt két évben közel 500 automatát cseréltek modernebb készülékekre.

Jelentős előrelépés történt a kisebb települések ellátásában is: 2025-ben 77 új ATM-et helyeztek üzembe az 1000-2000 fős községekben. Ennek eredményeként már 266 ilyen méretű településen biztosított a készpénzfelvételi lehetőség a korábbi 189 helyett, ami 41 százalékos bővülést jelent egyetlen év alatt.

A fejlesztések a legkisebb településeket is érintik: az 1000 fő alatti községekben jelenleg 50 helyszínen érhető el ATM, és a bank tervei szerint a következő évben további 115 ilyen településre telepítenek új készpénzfelvevő automatákat.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
