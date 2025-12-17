Fontos bejelentést tett az MBH Bank: ez minden ügyfelet érint, sokan fognak örülni

Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét, amely az 1000 főnél nagyobb települések készpénzfelvételi lehetőségeinek biztosítására vonatkozik.

A pénzintézet közleménye szerint a 2025. december 31-i határidő előtt egy évvel sikerült megfelelniük a jogszabályi előírásoknak. Az MBH Bank jelenleg a hazai piac második legnagyobb automatahálózatát üzemelteti, összesen 1200 ATM-mel, amelyek 1114 különböző helyszínen érhetők el.

A bank 2023-ban ambiciózus célt tűzött ki maga elé: 2026-ig 52 százalékkal kívánja növelni teljes ATM-állományát. Ennek érdekében átfogó hálózatfejlesztési programot indítottak, amely nemcsak új berendezések telepítését, hanem a meglévő eszközpark korszerűsítését is magában foglalja. Az elmúlt két évben közel 500 automatát cseréltek modernebb készülékekre.

Jelentős előrelépés történt a kisebb települések ellátásában is: 2025-ben 77 új ATM-et helyeztek üzembe az 1000-2000 fős községekben. Ennek eredményeként már 266 ilyen méretű településen biztosított a készpénzfelvételi lehetőség a korábbi 189 helyett, ami 41 százalékos bővülést jelent egyetlen év alatt.

A fejlesztések a legkisebb településeket is érintik: az 1000 fő alatti községekben jelenleg 50 helyszínen érhető el ATM, és a bank tervei szerint a következő évben további 115 ilyen településre telepítenek új készpénzfelvevő automatákat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA