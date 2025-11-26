2025. november 26. szerda Virág
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Coronavirus virus outbreak and coronaviruses influenza background as dangerous flu strain cases as a pandemic medical health risk concept with disease cells as a 3D render
Egészség

Veszélyesen változik az influenzavírus: ebben a szezonban kemény járvány vár ránk

Pénzcentrum
2025. november 26. 16:27

Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal - nyilatkozta a Portfolio-nak Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Survaillance Központjának igazgatója. Az interjúban értékelte a 2024-25-ös járványszezont, beszélt a várható influenzajárványról, és hangsúlyozta a védőoltások fontosságát, miközben aggodalmát fejezte ki a növekvő oltásellenes mozgalmak miatt.

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Survaillance Központjának igazgatója szerint az őszi Covid-19 járvány hamarosan véget ér, ezért a védőoltási kampánnyal már elkésett az ország. "Bármilyen COVID-19 elleni oltási kampánnyal már elkésett hazánk. Korábban kellene elkezdeni a SARS-CoV-2 elleni védőoltási kampányt!" - fogalmazott Oroszi Beatrix.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az epidemiológus elmondta, hogy a központ egész évben gyűjti az adatokat, így már augusztusban észlelték a SARS-CoV-2 terjedésének újbóli növekedését. Szeptemberben és októberben a felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulók 30-40%-ánál mutatták ki ezt a vírust.

A 2024-25-ös járványszezon eddig két csúcsú volt az akut légúti megbetegedések tekintetében. Az első hullám augusztus végén kezdődött, és főként a Covid-19 okozta. Ebben az időszakban "körülbelül 5 héten keresztül a többlethalálozás is magasabb volt az év ezen szakaszában megszokotthoz képest. Körülbelül 5 héten keresztül 6-8%-os, szignifikáns többlet halálozást mértünk az idősek körében" - hangsúlyozta a szakember.

Kapcsolódó cikkeink:

A második hullám 2025 elején indult, és ez már influenzajárvány volt. Oroszi Beatrix szerint három fő tényező találkozott: csökkent a védekezés (a 65 év felettiek körében az influenza elleni átoltottság mindössze 15%-os volt), kialakult az immunadósság ("az elmúlt években egyre több fogékony ember halmozódott fel a populációban"), valamint az influenzavírusok változása.

A szakember figyelmeztetett, hogy "ebben a szezonban is egy kemény influenzajárvány vár ránk", amely a megszokottnál korábban érkezhet. Az influenza A(H3N2) törzs nyári mutációja különösen aggasztó, mivel "a vírus képes lesz jobban kijátszani mind a vakcinákat, mind a korábbi fertőzéssel megszerzett immunitást."

Oroszi Beatrix hangsúlyozta: "Az influenza elleni védőoltás beadásának épp most van itt az ideje." A védőoltás csökkentheti a súlyos lefolyás kockázatát, különösen a veszélyeztetett csoportokban. Mind az influenza, mind a SARS-CoV-2 "akkor tud leginkább súlyos megbetegedést okozni, ha valaki idős, azaz 60 éven felüli, vagy krónikus alapbetegsége van, vagy mindkettő egyszerre."

Az igazgató rámutatott, hogy Magyarországon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy kockázati csoportba tartoznak. Például a férfiak kétharmada, a nők fele túlsúlyos vagy elhízott, ami önmagában is kockázati tényező. Emellett a magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel élők is veszélyeztetettek.

A szakember szerint "Magyarországon az emberek nem bíznak eléggé sem a védőoltásokban, sem a maszkban", ami hozzájárul a magasabb megbetegedési és halálozási arányokhoz. Nyugat-Európa számos országában kevésbé volt jelentős a SARS-CoV-2 járvány, amit a hatékonyabb védekezéssel magyaráz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium fejlesztései között említette a TÉR-EPI rendszert, amely a lakosság egészségi állapotáról nyújt részletes térképeket. "Erről szól a 21. századi precíziós népegészségügy" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a projekt 2026 februárjában lezárul, és fennáll a veszélye, hogy a megszerzett tudás és a kiépített kapacitások elvesznek.

Oroszi Beatrix aggodalmát fejezte ki, hogy "a népegészségügy, és azon belül a járványügy újra kispadra került Magyarországon", és "az emberek – köztük a döntéshozók is – nagyon rövid idő alatt elfelejtik a járványt, annak szomorú következményeit".

Az influenzával kapcsolatban kiemelte, hogy "az országos járványt mindig a gyermekek körében, iskolákban, óvodában zajló helyi járványok viszik előre", ezért "a gyermekek oltása jelentős egyéni és közösségi haszonnal járna". Magyarországon azonban még mindig kevés gyermek kapja meg az influenza elleni védőoltást.

A védőoltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság a Covid megjelenése óta tovább nőtt. Bár Magyarországon még mindig többségben vannak azok, akik bíznak a védőoltásokban, "a Covid megjelenése óta csökkent azoknak az aránya, akik bíznak a védőoltásokban."

Az igazgató szerint "az oltásbizonytalanság ettől függetlenül növekszik. A kicsi, de hangos oltásellenes csoportok hálózatokba szerveződtek és a világjárvány idején professzionálisabbá váltak." Gyakran "sokszor abba a hibába esünk, hogy az oltásellenes aktivistákkal kommunikálunk, pedig ők még mindig csak egy hangos kisebbség", miközben a bizonytalanok és az érdektelenek felé kellene fordulni.

Oroszi Beatrix szerint "az a feladat, hogy ellenállóbbá tegyük az embereket az oltásellenes retorikával szemben, és az egészségügyi dolgozókat pedig megvédjük az őket ért támadásoktól." Véleménye szerint "hosszú távon csak úgy érhetünk el népegészségügyi eredményeket, ha a bizalom helyreáll" az egészségügyi és népegészségügyi intézményekben.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #járvány #egészségügy #vírus #oltás #védőoltás #influenzajárvány #semmelweis egyetem #covid-19 #covid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:05
17:54
17:46
17:32
17:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
2025. november 26.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
2 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
5 napja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
5
1 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 17:28
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 16:36
Minimálbér 2026: friss hírek jöttek a tárgyalásokról, közel lehet a végleges megállapodás
Agrárszektor  |  2025. november 26. 17:32
Ez a magyar növény lehet a jövő nagy nyertese? Egyre többen keresik