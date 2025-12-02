Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt.
Drámai fordulat a háborúban: Putyin kulcsfontosságú ukrán városok elfoglalását jelentette be
Vlagyimir Putyin hétfőn bejelentette Pokrovszk és Vovcsanszk elfoglalását, amit Ukrajna részben tagad. Az orosz vezetés újabb területi előrenyomulásról és stratégiai célokról beszél, miközben Kijev szerint Moszkva szándékosan fújja fel sikereit a közelgő tárgyalások előtt, írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva.
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn közölte, hogy az orosz haderő elfoglalta a Donyeck megyei Pokrovszkot, valamint a Harkiv megyei Vovcsanszkot. Az ukrán fél ugyanakkor csak részben ismeri el az állításokat.
A bejelentés előzménye, hogy Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke vasárnap, egy meg nem nevezett parancsnoki pontra tett elnöki látogatáson számolt be Putyinnak a helyzetről. Pokrovszk, amely oroszul Krasznoarmejszk néven ismert, hónapok óta az orosz támadások egyik fő célpontja, mivel fontos logisztikai csomópont a térségben.
„Ez egy kulcsfontosságú irány. Mindannyian értjük, milyen jelentőséggel bír. A siker biztosítja, hogy folytathassuk a különleges katonai művelet kezdetén kijelölt céljaink megvalósítását” – fogalmazott Putyin.
Az orosz elnök szerint csapatai „magabiztosan tartják kezükben a kezdeményezést”, és gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak. A következő célok között egy, az orosz határ mentén létrehozandó biztonsági övezetet említett, amely a határ menti településeket hivatott megvédeni az ukrán támadásoktól.
A védelmi minisztérium Telegram-csatornája felvételeket is közzétett: ezek a beszámoló szerint Pokrovszk elhagyatott, rommá lőtt utcáit mutatják, ahol orosz katonák vonulnak, a főtéren pedig az orosz zászlót húzzák fel.
Hasonló bejelentés érkezett Vovcsanszkról is, amely régóta intenzív harcok helyszíne. A település elfoglalásához Andrej Belouszov védelmi miniszter gratulált, „a további sikerek előszobájának” nevezve a lépést.
Geraszimov arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg célja továbbra is a teljes Donbasz – Donyeck és Luhanszk megye – elfoglalása. Más parancsnokok Zaporizzsja megyéből jelentettek előrenyomulást: elmondásuk szerint vasárnap bevonultak Huljajpoléba, ahol utcai harcok zajlanak. Geraszimov szerint az orosz erők Liman felé is előrehaladtak, és már betörtek a városba.
A The Kyiv Independent szerint Andrij Kovalenko, az ukrán dezinformáció elleni központ vezetője azt közölte, hogy Vovcsanszk egy része még mindig ukrán ellenőrzés alatt áll, Pokrovszkról viszont nem kívánt részleteket mondani. Figyelmeztetett: a tűzszüneti tárgyalások előtti hetekben Moszkva várhatóan felerősíti a harctéri sikerekről szóló kommunikációt, hogy javítsa tárgyalási pozícióit a nyugati közvélemény befolyásolásával.
Címlapi kép: Szergej Szavosztyanov, MTI/MTVA
