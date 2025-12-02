2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. április 2.Vlagyimir Putyin orosz elnök a belügyminisztérium vezetõségének kibõvített ülésén Moszkvában 2024. április 2-án.MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Szavosztyanov
Világ

Drámai fordulat a háborúban: Putyin kulcsfontosságú ukrán városok elfoglalását jelentette be

Pénzcentrum
2025. december 2. 09:51

Vlagyimir Putyin hétfőn bejelentette Pokrovszk és Vovcsanszk elfoglalását, amit Ukrajna részben tagad. Az orosz vezetés újabb területi előrenyomulásról és stratégiai célokról beszél, miközben Kijev szerint Moszkva szándékosan fújja fel sikereit a közelgő tárgyalások előtt, írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn közölte, hogy az orosz haderő elfoglalta a Donyeck megyei Pokrovszkot, valamint a Harkiv megyei Vovcsanszkot. Az ukrán fél ugyanakkor csak részben ismeri el az állításokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentés előzménye, hogy Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke vasárnap, egy meg nem nevezett parancsnoki pontra tett elnöki látogatáson számolt be Putyinnak a helyzetről. Pokrovszk, amely oroszul Krasznoarmejszk néven ismert, hónapok óta az orosz támadások egyik fő célpontja, mivel fontos logisztikai csomópont a térségben.

„Ez egy kulcsfontosságú irány. Mindannyian értjük, milyen jelentőséggel bír. A siker biztosítja, hogy folytathassuk a különleges katonai művelet kezdetén kijelölt céljaink megvalósítását” – fogalmazott Putyin.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz elnök szerint csapatai „magabiztosan tartják kezükben a kezdeményezést”, és gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak. A következő célok között egy, az orosz határ mentén létrehozandó biztonsági övezetet említett, amely a határ menti településeket hivatott megvédeni az ukrán támadásoktól.

A védelmi minisztérium Telegram-csatornája felvételeket is közzétett: ezek a beszámoló szerint Pokrovszk elhagyatott, rommá lőtt utcáit mutatják, ahol orosz katonák vonulnak, a főtéren pedig az orosz zászlót húzzák fel.

Hasonló bejelentés érkezett Vovcsanszkról is, amely régóta intenzív harcok helyszíne. A település elfoglalásához Andrej Belouszov védelmi miniszter gratulált, „a további sikerek előszobájának” nevezve a lépést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Geraszimov arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg célja továbbra is a teljes Donbasz – Donyeck és Luhanszk megye – elfoglalása. Más parancsnokok Zaporizzsja megyéből jelentettek előrenyomulást: elmondásuk szerint vasárnap bevonultak Huljajpoléba, ahol utcai harcok zajlanak. Geraszimov szerint az orosz erők Liman felé is előrehaladtak, és már betörtek a városba.

A The Kyiv Independent szerint Andrij Kovalenko, az ukrán dezinformáció elleni központ vezetője azt közölte, hogy Vovcsanszk egy része még mindig ukrán ellenőrzés alatt áll, Pokrovszkról viszont nem kívánt részleteket mondani. Figyelmeztetett: a tűzszüneti tárgyalások előtti hetekben Moszkva várhatóan felerősíti a harctéri sikerekről szóló kommunikációt, hogy javítsa tárgyalási pozícióit a nyugati közvélemény befolyásolásával.

Címlapi kép: Szergej Szavosztyanov, MTI/MTVA
#ukrajna #oroszország #világ #támadás #hadsereg #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #tárgyalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:01
09:51
09:45
09:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
3 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 10:01
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 08:30
Csúnya GDP-adat jött, egyhelyben toporog a magyar gazdaság: hogy lesz itt 2026-os fellendülés?
Agrárszektor  |  2025. december 2. 09:02
Horgászok, figyelem: tilalom lépett életbe a magyar tavon, ezt jó tudni