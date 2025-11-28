2025. november 28. péntek Stefánia
Országok közötti kapcsolatok. USA és Oroszország.
Világ

Putyin kezében a béke kulcsa: titkos amerikai javaslat érkezett Moszkvába

Pénzcentrum
2025. november 28. 17:14

Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert", és a jövő héten megvitatja azt - erősítette meg a Kreml pénteken.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna által Genfben megvitatott béketervezet vázlata alapja lehet a konfliktus lezárását célzó jövőbeli megállapodásoknak, de ha nem sikerül megegyezni, Oroszország folytatja a harcot - írta a Reuters.

"Ezeket a részleteket átadták nekünk, igen, és jövő héten megbeszélés lesz Moszkvában" - mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak.

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja várhatóan a jövő héten tárgyal Moszkvában Putyinnal a békejavaslat részleteiről.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mikor kerül sor ezekre a tárgyalásokra, Peszkov azt válaszolta, hogy a Kreml tájékoztatni fogja a sajtót.

