Durva támadás érte Ukrajnát: többszázezer ember került bajba

Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében, miközben Oroszország fokozza a civil és energetikai infrastruktúra elleni csapásokat a téli időszak közeledtével.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint a fővárosban több mint 500 ezren, a környező régióban pedig további 100 ezren maradtak áram nélkül a rakéta- és dróncsapások miatt. A szombatra virradó éjszaka során Ukrajna-szerte mintegy 36 rakétát és közel 600 drónt indítottak, ami három halálos áldozatot és több tucat sebesültet eredményezett - írja a BBC.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko elmondta, hogy a fővárosban 29 ember sérült meg, köztük egy 13 éves gyermek is. Az ukrán légierő állítása szerint 558 drónt és 19 rakétát sikerült megsemmisíteniük. A támadások során nemcsak energetikai létesítmények, hanem lakóépületek is találatot kaptak. Kijev városában szombat hajnalban hangos robbanásokat lehetett hallani, később a mentőszolgálatok égő lakótömbökben nyújtottak segítséget.

Oroszország védelmi minisztériuma közleményben jelentette be, hogy "tömeges csapást mértek az ukrán hadiipari komplexum vállalataira és az azok működését biztosító energetikai létesítményekre".

Vasárnapra Kijevben 2 Celsius-fokos hőmérsékletet jósolnak, decemberben pedig általában fagypont alatti az átlaghőmérséklet a városban. Sok ukrán lakos rendszeres áramkimaradásokkal kénytelen szembenézni, mivel Moszkva az előző teleken is célba vette az energetikai infrastruktúrát.

A legújabb bombázások akkor történtek, amikor az ukrán tárgyalófelek amerikai tisztviselőkkel készültek hétvégi megbeszélésekre. Donald Trump amerikai elnök egy béketervezet elfogadását szorgalmazza, amelyet kezdetben erősen Oroszország javára fogalmaztak meg, de később módosítottak a genfi tárgyalások során.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön megismételte alapvető követeléseit a háború befejezésével kapcsolatban, kijelentve, hogy Oroszország csak akkor állítja le offenzíváját, ha az ukrán csapatok kivonulnak a Moszkva által követelt területekről.