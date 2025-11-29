Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Durva támadás érte Ukrajnát: többszázezer ember került bajba
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében, miközben Oroszország fokozza a civil és energetikai infrastruktúra elleni csapásokat a téli időszak közeledtével.
Az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint a fővárosban több mint 500 ezren, a környező régióban pedig további 100 ezren maradtak áram nélkül a rakéta- és dróncsapások miatt. A szombatra virradó éjszaka során Ukrajna-szerte mintegy 36 rakétát és közel 600 drónt indítottak, ami három halálos áldozatot és több tucat sebesültet eredményezett - írja a BBC.
Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko elmondta, hogy a fővárosban 29 ember sérült meg, köztük egy 13 éves gyermek is. Az ukrán légierő állítása szerint 558 drónt és 19 rakétát sikerült megsemmisíteniük. A támadások során nemcsak energetikai létesítmények, hanem lakóépületek is találatot kaptak. Kijev városában szombat hajnalban hangos robbanásokat lehetett hallani, később a mentőszolgálatok égő lakótömbökben nyújtottak segítséget.
Oroszország védelmi minisztériuma közleményben jelentette be, hogy "tömeges csapást mértek az ukrán hadiipari komplexum vállalataira és az azok működését biztosító energetikai létesítményekre".
Vasárnapra Kijevben 2 Celsius-fokos hőmérsékletet jósolnak, decemberben pedig általában fagypont alatti az átlaghőmérséklet a városban. Sok ukrán lakos rendszeres áramkimaradásokkal kénytelen szembenézni, mivel Moszkva az előző teleken is célba vette az energetikai infrastruktúrát.
A legújabb bombázások akkor történtek, amikor az ukrán tárgyalófelek amerikai tisztviselőkkel készültek hétvégi megbeszélésekre. Donald Trump amerikai elnök egy béketervezet elfogadását szorgalmazza, amelyet kezdetben erősen Oroszország javára fogalmaztak meg, de később módosítottak a genfi tárgyalások során.
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön megismételte alapvető követeléseit a háború befejezésével kapcsolatban, kijelentve, hogy Oroszország csak akkor állítja le offenzíváját, ha az ukrán csapatok kivonulnak a Moszkva által követelt területekről.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
