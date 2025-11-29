2025. november 29. szombat Taksony
Ukrajna fő szimbólumai - ukrán zászló és az ukrán ortodox egyház temploma - Kijevi Szent Szofia a háttérben Ukrajna Zászló Ország Háttér Nemzet Kijev, Ukrajna 03/10/2024
Világ

Durva támadás érte Ukrajnát: többszázezer ember került bajba

Pénzcentrum
2025. november 29. 14:58

Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében, miközben Oroszország fokozza a civil és energetikai infrastruktúra elleni csapásokat a téli időszak közeledtével.  

Az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint a fővárosban több mint 500 ezren, a környező régióban pedig további 100 ezren maradtak áram nélkül a rakéta- és dróncsapások miatt. A szombatra virradó éjszaka során Ukrajna-szerte mintegy 36 rakétát és közel 600 drónt indítottak, ami három halálos áldozatot és több tucat sebesültet eredményezett - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko elmondta, hogy a fővárosban 29 ember sérült meg, köztük egy 13 éves gyermek is. Az ukrán légierő állítása szerint 558 drónt és 19 rakétát sikerült megsemmisíteniük. A támadások során nemcsak energetikai létesítmények, hanem lakóépületek is találatot kaptak. Kijev városában szombat hajnalban hangos robbanásokat lehetett hallani, később a mentőszolgálatok égő lakótömbökben nyújtottak segítséget.

Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
EZ IS ÉRDEKELHET
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.

Oroszország védelmi minisztériuma közleményben jelentette be, hogy "tömeges csapást mértek az ukrán hadiipari komplexum vállalataira és az azok működését biztosító energetikai létesítményekre".

Vasárnapra Kijevben 2 Celsius-fokos hőmérsékletet jósolnak, decemberben pedig általában fagypont alatti az átlaghőmérséklet a városban. Sok ukrán lakos rendszeres áramkimaradásokkal kénytelen szembenézni, mivel Moszkva az előző teleken is célba vette az energetikai infrastruktúrát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A legújabb bombázások akkor történtek, amikor az ukrán tárgyalófelek amerikai tisztviselőkkel készültek hétvégi megbeszélésekre. Donald Trump amerikai elnök egy béketervezet elfogadását szorgalmazza, amelyet kezdetben erősen Oroszország javára fogalmaztak meg, de később módosítottak a genfi tárgyalások során.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön megismételte alapvető követeléseit a háború befejezésével kapcsolatban, kijelentve, hogy Oroszország csak akkor állítja le offenzíváját, ha az ukrán csapatok kivonulnak a Moszkva által követelt területekről.
Címlapkép: Getty Images
