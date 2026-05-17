Volt telitalálat a hatoslottón: ezek a nyerőszámok a 20. játékhéten, vasárnap

433 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a vasárnapi sorsoláson. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten 433 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 20. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők:

3; 11; 12; 21; 27; 41.

Ezen a héten volt telitalálat a Hatoslottó számhúzásán, így a következő csütörtöki sorsoláson 50 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találatos: 232 570 Ft

4 találatos: 5 295 Ft

3 találatos: 2 270 Ft

