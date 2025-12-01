2025. december 1. hétfő Elza
Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború

Pénzcentrum
2025. december 1. 12:19

Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet, miközben Ukrajna már jelezte támogatását a javaslattal kapcsolatban, közölte a CNBC.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott hétfőn Oroszországba utazik, ahol kedden találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet az ukrajnai háború lezárására.

Az új javaslat egy korábbi, 28 pontos terv módosított változata, amelyet eredetileg az USA és Moszkva Ukrajna bevonása nélkül dolgozott ki, és amely Oroszországnak kedvezett. Ukrajna most már óvatosan támogatja az új javaslatot.

Putyin eddig óvatosan reagált a módosított béketervre. Egy kirgizisztáni útja során kijelentette: "Általánosságban egyetértünk azzal, hogy ez lehet a jövőbeli megállapodások alapja", és hozzátette, hogy Moszkva készen áll a "komoly tárgyalásokra" Witkoff-fal.

Az orosz elnök ugyanakkor dicsérte az orosz csapatok ukrajnai előrenyomulását, és közölte, hogy a harcok csak akkor érnek véget, ha az ukrán csapatok kivonulnak kulcsfontosságú területekről. Ellenkező esetben az orosz erők erővel érik el céljaikat – ami arra utal, hogy Moszkva nem hajlandó lemondani arról a kulcsfontosságú céljáról, hogy teljes ellenőrzést szerezzen Ukrajna keleti, donbaszi régiója felett.

Az ISW elemzői vasárnap megjegyezték, hogy az orosz katonai bloggerek szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Putyin kompromisszumot kötne területi követeléseit illetően. "Az orosz információs tér hangjai továbbra is azt állítják, hogy a Kreml valószínűleg elutasítja a tűzszünetet vagy az USA által javasolt béketervek bármely változatát" – írták az elemzők.

A diplomáciai erőfeszítések fokozódása közben Donald Trump amerikai elnök ingadozó álláspontot képviselt Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Időnként úgy tűnt, támogatja Oroszország követeléseit, hogy Ukrajna engedje át a megszállt területeket Moszkvának a béke érdekében, majd visszakozott, kijelentve, hogy Kijev erői visszaszerezhetik földjeiket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a vasárnapi floridai ukrán-amerikai tárgyalások után – amelyen Witkoff és Jared Kushner, valamint egy Ustem Rumerov vezette ukrán delegáció vett részt – "érzékenynek" nevezte a békefolyamatot, és hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontját is figyelembe kell venni. "Sok munka van még hátra, de a mai nap nagyon produktív és hasznos volt, és úgy gondolom, további előrelépés történt" – mondta a négyórás megbeszélést követően.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
