Már csak két forduló van hátra, és a két csapatot mindössze két pont választja el egymástól: egyikük biztosan kiesik a Premier League-ből.
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a Liverpoolt és a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot. A kritikát az váltotta ki, hogy az együttes 4–2-es vereséget szenvedett az Aston Villa vendégeként. A kudarc miatt veszélybe került az ötödik helyen álló gárda jövő évi Bajnokok Ligája-szereplése - közölte a The Guardian.
Mint korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, az egyiptomi támadó a szezon végén távozik az Anfieldről, vagyis már csak egyetlenegy meccset játszik Liverpool-mezben. Kemény véleményét a közösségi médiában fogalmazta meg. Posztjában egyértelműen Jürgen Klopp örökségére utalt, amikor a következőket írta: "Láttam, ahogy ez a klub a kételkedőkből hívőkké, majd a hívőkből bajnokokká vált."
Szalah kijelentette, szeretné, ha a Liverpool visszatérne a "heavy metal" támadó futballhoz, amelytől az ellenfelek korábban rettegtek.
Ez az a futball, amelyet én játszani tudok, és ez az az identitás, amelyet vissza kell szerezni. Ez nem lehet alku tárgya, és mindenkinek, aki ide érkezik, ehhez kell alkalmazkodnia
- fogalmazott a csatár.
A 257 Liverpool-gólt - ebből 191-et a Premier League-ben - szerző játékos még márciusban jelentette be távozását. Ezzel felbontotta a tavaly májusban aláírt, kétéves szerződéshosszabbítását. Szalah a klub vezetését, Richard Hughes sportigazgatót és Michael Edwards labdarúgásért felelős igazgatót sem kímélte.
Pár meccs megnyerése itt-ott nem az, amiről a Liverpoolnak szólnia kellene. A jövő évi BL-kvalifikáció a minimum, és mindent megteszek, hogy ez sikerüljön
- írta bejegyzésében.
A poszt alatt több liverpooli játékos is lájkot vagy hozzászólást hagyott. Köztük volt Curtis Jones, Szoboszlai Dominik, Andy Robertson, Hugo Ekitiké, Kerkez Milos és Harvey Elliott is. Jones egy külön bejegyzésben köszönte meg a szurkolók kitartását. A középpályás elismerte, hogy a csapat idei szezonja messze elmaradt az elvárható színvonaltól.
Arne Slot a Villa Parkban elszenvedett vereség után próbálta csillapítani a kedélyeket, miután a szurkolók hangosan kifütyülték. A holland szakember szerint a drukkerek alábecsülik, hogy mit hozhat egy nyári átigazolási időszak és egy tiszta lapos kezdés.
A Liverpool jövő hétvégén a Brentford együttesét fogadja, és a mérkőzés eredménye valószínűleg véglegesen eldönti a Bajnokok Ligája-indulás sorsát.
