Párizs, Ile-De-France, Franciaország louvre muzeum muzeum múzeum párizs
Világ

Itt a fordulat a Louvre kirablásának ügyében? Meglehetnek a tolvajok, de az ékszereknek esetében van egy óriási bökkenő

Pénzcentrum
2025. november 19. 19:47

Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében, de a kincsek továbbra sem kerültek elő - írta meg a CNN.

Október 19-én négy rabló mindössze hét perc alatt hajtotta végre a merész rablást a világ leglátogatottabb múzeumában. Emelőkocsi segítségével jutottak be az Apollo Galériába, ahonnan kilenc értékes tárgyat vittek el, köztük Napóleon második feleségének smaragd nyakláncát, valamint Marie-Amélie és Hortense királynők ékszereit.

A rablók láthatósági mellényt viseltek, sarokcsiszolóval nyitották ki az ablakot és a biztonsági vitrineket, majd Yamaha TMAX robogókon menekültek el. A művelet során Eugénie császárné koronája kicsúszott a kezükből és az árokba esett, így azt kénytelenek voltak hátrahagyni.

A nyomozás során a párizsi rendőrség betörési osztálya (BRB) és a megfigyelési egység (BRI) együtt dolgozott. A DNS-minták és ujjlenyomatok elemzése, valamint a térfigyelő kamerák felvételei kulcsfontosságú szerepet játszottak a nyomozásban.

Az első áttörést egy 34 éves algériai férfi letartóztatása jelentette, akit október 25-én a Charles de Gaulle repülőtéren fogtak el, miközben Algériába próbált menekülni. DNS-e megegyezett a meneküléshez használt robogón találttal. Egy 39 éves engedély nélküli taxisofőrt is őrizetbe vettek, akinek DNS-ét a sarokcsiszolón és a múzeum ablakán találták meg.

A nyomozás előrehaladtával további két személyt tartóztattak le: egy 37 éves férfit, akit a rablócsapat harmadik tagjának tartanak, valamint egy 38 éves nőt, aki az egyik gyanúsított partnere. Mind a négy gyanúsítottat szervezett lopás és bűnszövetkezet vádjával vizsgálják.

A párizsi ügyészség szerint a gyanúsítottak helyi, kisebb bűnözők, akiknek nincs kapcsolatuk szervezett bűnözői csoportokkal. Ketten részleges beismerő vallomást tettek, a másik két gyanúsított tagadja érintettségét.

Az ékszerek sorsa továbbra is kérdéses. A szakértők szerint a gyors letartóztatások miatt valószínűtlen, hogy a kincseket már beolvasztották vagy szétszedték volna. Hasonló esetekben, mint az 1964-es New York-i természettudományi múzeum kirablása, a tettesek elfogása után az ékszerek végül előkerültek.
Címlapkép: Getty Images
