Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Itt a fordulat a Louvre kirablásának ügyében? Meglehetnek a tolvajok, de az ékszereknek esetében van egy óriási bökkenő
Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében, de a kincsek továbbra sem kerültek elő - írta meg a CNN.
Október 19-én négy rabló mindössze hét perc alatt hajtotta végre a merész rablást a világ leglátogatottabb múzeumában. Emelőkocsi segítségével jutottak be az Apollo Galériába, ahonnan kilenc értékes tárgyat vittek el, köztük Napóleon második feleségének smaragd nyakláncát, valamint Marie-Amélie és Hortense királynők ékszereit.
A rablók láthatósági mellényt viseltek, sarokcsiszolóval nyitották ki az ablakot és a biztonsági vitrineket, majd Yamaha TMAX robogókon menekültek el. A művelet során Eugénie császárné koronája kicsúszott a kezükből és az árokba esett, így azt kénytelenek voltak hátrahagyni.
A nyomozás során a párizsi rendőrség betörési osztálya (BRB) és a megfigyelési egység (BRI) együtt dolgozott. A DNS-minták és ujjlenyomatok elemzése, valamint a térfigyelő kamerák felvételei kulcsfontosságú szerepet játszottak a nyomozásban.
Az első áttörést egy 34 éves algériai férfi letartóztatása jelentette, akit október 25-én a Charles de Gaulle repülőtéren fogtak el, miközben Algériába próbált menekülni. DNS-e megegyezett a meneküléshez használt robogón találttal. Egy 39 éves engedély nélküli taxisofőrt is őrizetbe vettek, akinek DNS-ét a sarokcsiszolón és a múzeum ablakán találták meg.
A nyomozás előrehaladtával további két személyt tartóztattak le: egy 37 éves férfit, akit a rablócsapat harmadik tagjának tartanak, valamint egy 38 éves nőt, aki az egyik gyanúsított partnere. Mind a négy gyanúsítottat szervezett lopás és bűnszövetkezet vádjával vizsgálják.
A párizsi ügyészség szerint a gyanúsítottak helyi, kisebb bűnözők, akiknek nincs kapcsolatuk szervezett bűnözői csoportokkal. Ketten részleges beismerő vallomást tettek, a másik két gyanúsított tagadja érintettségét.
Az ékszerek sorsa továbbra is kérdéses. A szakértők szerint a gyors letartóztatások miatt valószínűtlen, hogy a kincseket már beolvasztották vagy szétszedték volna. Hasonló esetekben, mint az 1964-es New York-i természettudományi múzeum kirablása, a tettesek elfogása után az ékszerek végül előkerültek.
Súlyos üzenetet küldött a politikusoknak XIV. Leó pápa: ilyet nem gyakran mond egyházfő, lesz foganatja?
XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a klímaválság kezelésében. A videóüzenet az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának utolsó hetére készült.
Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
