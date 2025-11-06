Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.
A Louvre mindenre költött, csak a biztonságra nem: ezért történhetett meg a 88 millió erós ékszerrablás
A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben, ami hozzájárulhatott a múlt havi, 88 millió eurós ékszerrablás bekövetkezéséhez - tudósított a Guardian.
Pierre Moscovici, a francia állami számvevőszék vezetője a jelentés bemutatásakor "fülsiketítő ébresztőnek" nevezte az október 19-ei rablást, amely rávilágított a világ leglátogatottabb múzeumának "teljesen elégtelen ütemű" biztonsági fejlesztéseire. Hangsúlyozta, hogy a Louvre-nak elegendő forrása lett volna a fejlesztésekre, és "most már kivétel nélkül meg kell valósítania azokat".
A számvevőszék jelentése szerint a múzeum következetesen a "látványos és vonzó" projekteket helyezte előtérbe a karbantartási és biztonsági beruházások helyett, amelyek pedig "elengedhetetlenek az intézmény hosszú távú működéséhez".
A rablás során négy elkövető egy lopott teherautót használt, amelynek kitolható létrájával és teherliftjével elérték a múzeum Apollo galériájának első emeleti ablakát. Két rabló betörte a nem megfelelően biztosított ablakot, valamint két üvegvitrint is, majd a lifttel leereszkedve, társaik motorkerékpárjain menekültek el. A kevesebb mint hét percig tartó akcióban nyolc értékes tárgyat vittek magukkal, köztük I. Napóleon második feleségének smaragd és gyémánt nyakláncát, valamint egy 212 gyönggyel és közel 2000 gyémánttal díszített diadémot, amely egykor III. Napóleon feleségéé volt.
Egy tíz évvel ezelőtti biztonsági audit már megállapította, hogy a múzeum nem megfelelően felügyelt és nincs felkészülve a válsághelyzetekre, mégis csak tavaly írtak ki pályázatot biztonsági munkálatokra, és a javasolt fejlesztések befejezése további nyolc évet venne igénybe. 2024-ig a múzeum termeinek mindössze 39%-át szerelték fel térfigyelő kamerákkal.
A jelentés szerint a műtárgyakra fordított túlzott kiadások (amelyeknek csak negyede van kiállítva), a szélesebb körű irányítási hiányosságok és a jegycsalások is hozzájárultak ahhoz, hogy a múzeum nem tudott lépéseket tenni biztonsága javítására. A dokumentum tíz ajánlást fogalmaz meg a vezetés számára, beleértve a műtárgyvásárlások számának csökkentését és a jegyárak emelését.
A Louvre vezetése csütörtökön közölte, hogy a számvevőszék ajánlásainak "többségét" elfogadja. A lopás ügyében a múlt héten lezárult közigazgatási vizsgálat hasonló következtetésekre jutott, kiemelve "a behatolás és lopás kockázatának krónikus, strukturális alulbecslését" és "a biztonsági intézkedések nem megfelelő szintjét".
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye.
Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.