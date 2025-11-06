A Louvre mindenre költött, csak a biztonságra nem: ezért történhetett meg a 88 millió erós ékszerrablás

A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben, ami hozzájárulhatott a múlt havi, 88 millió eurós ékszerrablás bekövetkezéséhez - tudósított a Guardian.

Pierre Moscovici, a francia állami számvevőszék vezetője a jelentés bemutatásakor "fülsiketítő ébresztőnek" nevezte az október 19-ei rablást, amely rávilágított a világ leglátogatottabb múzeumának "teljesen elégtelen ütemű" biztonsági fejlesztéseire. Hangsúlyozta, hogy a Louvre-nak elegendő forrása lett volna a fejlesztésekre, és "most már kivétel nélkül meg kell valósítania azokat".

A számvevőszék jelentése szerint a múzeum következetesen a "látványos és vonzó" projekteket helyezte előtérbe a karbantartási és biztonsági beruházások helyett, amelyek pedig "elengedhetetlenek az intézmény hosszú távú működéséhez".

A rablás során négy elkövető egy lopott teherautót használt, amelynek kitolható létrájával és teherliftjével elérték a múzeum Apollo galériájának első emeleti ablakát. Két rabló betörte a nem megfelelően biztosított ablakot, valamint két üvegvitrint is, majd a lifttel leereszkedve, társaik motorkerékpárjain menekültek el. A kevesebb mint hét percig tartó akcióban nyolc értékes tárgyat vittek magukkal, köztük I. Napóleon második feleségének smaragd és gyémánt nyakláncát, valamint egy 212 gyönggyel és közel 2000 gyémánttal díszített diadémot, amely egykor III. Napóleon feleségéé volt.

Egy tíz évvel ezelőtti biztonsági audit már megállapította, hogy a múzeum nem megfelelően felügyelt és nincs felkészülve a válsághelyzetekre, mégis csak tavaly írtak ki pályázatot biztonsági munkálatokra, és a javasolt fejlesztések befejezése további nyolc évet venne igénybe. 2024-ig a múzeum termeinek mindössze 39%-át szerelték fel térfigyelő kamerákkal.

A jelentés szerint a műtárgyakra fordított túlzott kiadások (amelyeknek csak negyede van kiállítva), a szélesebb körű irányítási hiányosságok és a jegycsalások is hozzájárultak ahhoz, hogy a múzeum nem tudott lépéseket tenni biztonsága javítására. A dokumentum tíz ajánlást fogalmaz meg a vezetés számára, beleértve a műtárgyvásárlások számának csökkentését és a jegyárak emelését.

A Louvre vezetése csütörtökön közölte, hogy a számvevőszék ajánlásainak "többségét" elfogadja. A lopás ügyében a múlt héten lezárult közigazgatási vizsgálat hasonló következtetésekre jutott, kiemelve "a behatolás és lopás kockázatának krónikus, strukturális alulbecslését" és "a biztonsági intézkedések nem megfelelő szintjét".