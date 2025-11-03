2025. november 3. hétfő Győző
10 °C Budapest
Hajnali fény a Dhaulagiri I hóval borított csúcsa felett, a világ hetedik legmagasabb hegye, a Himalája része, ahogyan Shikha faluban látható, az Annapurna Természetvédelmi Területen, Sindhupalchok körzetben, Bagmati zónában, Nepálban.
Világ

Tragédia a Himalájában: lavina temette maga alá a hegymászókat – többen meghaltak

Pénzcentrum/MTI
2025. november 3. 20:13

Lavina zúdult egy hegymászó-alaptáborra a Himalájában, a nepáli Rolwaling-völgyben, és hét ember halálát okozta - közölték hétfőn a nepáli hatóságok.

A lavina a Yalung Ri csúcs alatti, 4900 méter magasan fekvő tábort temette maga alá. A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt külföldi hegymászó - három amerikai, egy kanadai és egy olasz -, valamint két nepáli hegyi vezető van. További öt ember megsérült, négyet pedig eltűntként tartanak számon - közölte a rendőrség.

Mentőhelikopter a rossz idő miatt nem tudott ott leszállni, ezért a mentők gyalog próbálnak eljutni a helyszínre. Néhány nap óta heves havazás és hóviharok sújtják a térséget, így több útvonalon is veszélyessé vált a mászás.

Kapcsolódó cikkeink:

A 5600 méter magas Yalung Ri viszonylag "könnyen elérhető" csúcsnak számít, így a kezdő hegymászók körében is népszerűnek számít.

Nepál egy másik részén, a Panbari-hegyen a hatóságok másik két olasz hegymászót keresnek, akikkel szombat óta nincs kapcsolat.

Nepálban található a világ tizennégy legmagasabb hegycsúcsa közül nyolc, köztük a Mount Everest. Bár a tavasz számít a legkedvezőbb mászószezonnak, a kisebb csúcsokat sok külföldi az őszi hónapokban próbálja meghódítani.
Címlapkép: Getty Images
#mentők #világ #halálos baleset #mentés #áldozatok #himalája #hegymászás #hegymászó #nepál #lavina

