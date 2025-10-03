2025. október 3. péntek Helga
Férfi utazók hátizsákokkal felfelé gyalogolnak a téli hegyekben. Alpinisták csoportja túrabotokkal a havon keresztül a hegytető felé tartva. A túrázás és a hegymászás fogalma.
Sport

Kórházba kellett vinni a magyar hegymászót: súlyos veszélyben volt, elmaradhat a csúcstámadás?

Pénzcentrum
2025. október 3. 11:14

Klein Dávid úgy nyilatkozott, hogy egyedül is csak akkor kísérli meg a nyolcezer méter feletti csúcs megtámadását, ha társa kielégítően rendbe jön.

Csütörtökre virradóra súlyos gyomorbántalmakkal ébredt fel a táborban Klein Dávid társa, Nagy Márton, de még hosszú órákon át nem jutott el hozzá az orvosi segítség - erről maga Klein Dávid számolt be az expedíció Facebook-oldalán. Mint írta, Nagy Mártonhoz az időjárás miatt nem tudott aznap megkérdezni a helikopter, ez azonban péntelre megoldódott.

A Magyar Dhaulagiri Expedíció nagyjából két hete indult útnak, hogy megmássza a nepáli nyolcezres hegyet, ez utóbbit Nagy Márton már biztosan nem teheti meg akkor sem, ha állapota rendeződik a pokharai kórházban. Klein Dávid csak akkor próbálja meg ezt egyedül, ha a társa valóban erőre kap. 
Címlapkép: Getty Images
