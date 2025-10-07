2025. október 7. kedd Amália
Hajnali fény a Dhaulagiri I hóval borított csúcsa felett, a világ hetedik legmagasabb hegye, a Himalája része, ahogyan Shikha faluban látható, az Annapurna Természetvédelmi Területen, Sindhupalchok körzetben, Bagmati zónában, Nepálban.
Sport

Jó hír jött a két magyar hegymászóról Nepálból: folytatódhat a csúcstámadás

Pénzcentrum
2025. október 7. 14:17

A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.

Nagy Mártonnal tért vissza az alaptáborba Klein Dávid a Dhalulagiri.expedíció keretében, mindössze napokkal azután, hogy előbbinek súlyos egészségügyi problémái voltak, és egy vesekő távozása miatt egy éjszakát kórházban is kellett töltenie. A hegymászók arról számoltak be, hogy az alaptáborba helikopterrel mentek vissza. 

Igaz, pár napot még várni kell arra, hogy valóban megkezdhessék a csúcstámadást, ugyanis erre megfelelő időjárás egyelőre csak október 12-13-án érkezik. Klein Dávid és Nagy Márton azt mondták, hogy az orvosokkal való beszélgetés engedélyezte a hegy meghódítását. Magáról az expedícióról korábban itt írtunk:

Számomra ez az expedíció sokkal inkább arról szól, hogy Marcival kettesben átélünk valami nagyszerűt, mintsem arról, hogy még egy nyolcezres csúcsát elérjem. Biztos, hogy összeszorított foggal nekimentem volna Marci nélkül is. De még egy esetleges csúcssiker se kárpótolt volna azért az élményért, amit most megkapok: hogy együtt építettük fel ezt a Kalandot és most együtt fogjuk végigküzdeni az utolsó napokat is – bármit is hozzanak. Marcival egyetlen dolgot ígértettem meg, amikor meghozta döntését: egy darabban jön le a hegyről

- fogalmazott Klein Dávid a közzétett nyilatkozatában.

A két hegymászó tehát most készül a csúcstámadásra: céljuk továbbra is az, hogy oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül érjék el a 8167 méter magasan fekvő csúcsot. A nepáli hegy a hetedik legmagasabbnak számít a világon.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #időjárás #sport #helikopter #nagy márton #csúcs #hegymászás #hegymászó #nepál

