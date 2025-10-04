Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Jobban van a hegyen megbetegedett magyar hegymászó: még nem tudni, nekimennek-e a csúcsnak
Azt egyelőre nem tudják, hogy Nagy Márton is megpróbálja-e elérni a világ hetedik legmagasabb hegyének csúcsást, de egyelőre Klein Dávid sem jutott vissza az alaptáborba.
A pokharai kórházban töltött egy éjszakát, de már sokkal jobban van Nagy Márton. A magyar hegymászó, a jelenlegi expedícióban Klein Dávid társa még napokkal ezelőtt ébredt arra az alaptábor feletti magasságban töltött éjszakán, hogy súlyos gyomorpanaszok kínozzák.
Az expedíció folytatásáról egyelőre nem döntöttek, Klein jelenleg az alaptáborba szeretne visszatérni.
Hatalmas kő esett le a szívemről most, hogy megértettük, mi okozta Marci súlyos tüneteit és állapota megnyugtatóan rendeződött. Persze az lenne a legszuperebb, ha Marci is fel tudna jönni velem. De első a biztonság és ez az ő döntése. Ha sikerülne visszatérnem, úgy a közös expedíciónkat folytatnám. Ha történetesen elérem a csúcsot, az teljes mértékben Marci sikere is lesz! Természetesen aggódom, hogy a fel-le helikopterezés, a kiesett idő stb. negatív módon hat ki a csúcsmászó körre. Látnunk kéne még egy normális időjárási ablakot is. Az azóta leesett friss hóban nyomot kell majd törni, a kötelek, felszerelések jelentős része hó alatt lesz, számolni kell a csapadék okozta lavinaveszéllyel stb. De borzalmasan motiváltnak érzem magam és nagyon nem örülnék, ha nem kapnék lehetőséget arra, hogy legalább megpróbáljam kettőnk közös Nagy Kalandját sikerre vinni
- nyilatkozta Klein Dávid.
Nagy Márton megköszönte a jókívánságokat, és elmondta azt is, mit tapasztalt a kórházban.
A kórházban jól képzett és kedves személyzet fogadott, ők is mindent megtettek, hogy ami nehézséget tudnak, átvegyenek tőlem. Bár itt már jobban voltam, inkább az lett a feladat, hogy kiderítsük mi volt, mi van. Nem vacakoltak, minden vizsgálatot elvégeztek rajtam, ami előre viheti az ügyet. Ekkora leterheltség mellett mégis végig mosolyogtak, kedvesek voltak. Biztos ami biztos, benn tartottak egy éjszakára, szép, új, modern szobában. (Szerettem játszani az elektromos ággyal.) Infúziót és gyógyszereket kaptam, mivel erősen kiszáradt állapotban érkeztem. Jó volt tudni végre a fájdalom okát: így már tudjuk mi alapján kell dönteni a továbbiakról
- tette hozzá a hegymászó.
Klein Dávid úgy nyilatkozott, hogy egyedül is csak akkor kísérli meg a nyolcezer méter feletti csúcs megtámadását, ha társa kielégítően rendbe jön.
Elégedetlenek a futballszurkolók: emberszámba se veszi őket az UEFA, süket fülekre találnak a kérések
Biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is.
