Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter

Lelőtték az orosz haderő egyik legmodernebb harci helikopterét, egy Ka–52-est. A hírt nem Ukrajna, hanem egy orosz katonai forrás közölte, Moszkva pedig hivatalosan is elismerte a veszteséget, írja a Portfolio.

Lezuhant egy Ka–52-es harci helikopter az orosz légierő állományából – a veszteségről először nem ukrán, hanem orosz forrás számolt be. A Fighterbomber nevű Telegram-csatorna, amelyet egy orosz légierős tiszt üzemeltet, fekete-fehér fotót tett közzé a típus egyik gépéről, és a pilótáknak „örök repülést” kívánt.

Ez a megfogalmazás gyakorlatilag megerősítette, hogy a helikopter megsemmisült, és a fedélzeten szolgáló katonák életüket vesztették. A baleset vagy találat pontos körülményeiről egyelőre nincs hivatalos információ, ukrán oldalról sem érkezett megerősítés a lelövésről.

A háborús veszteségeket nyilvántartó, független Oryx blog szerint az orosz hadsereg a mostani esettel együtt már 65 Ka–52-es helikoptert veszített el az ukrajnai invázió kezdete óta.

A Ka–52 „Alligator” típus az orosz légierő egyik legfejlettebb harci helikoptere, amelyet a Mi–28-assal együtt a frontvonalbeli bevetések során rendszeresen alkalmaznak. A gép fejlett páncélzattal és modern irányítórendszerrel rendelkezik.