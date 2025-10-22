Trump bekeményített: nagyon keményen odaszólt Putyinnak - ennek így már a fele sem tréfa

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, nem akar felesleges találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kijelentés újabb jele annak, hogy a budapesti békecsúcs sorsa bizonytalanná vált, írja a Bloomberg.

Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón közölte: nem kíván időt pazarolni egy „felesleges” találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kijelentés újabb jele lehet annak, hogy a két vezető között tervezett budapesti csúcstalálkozó veszélybe került.

Trump hangsúlyozta, egyelőre nem döntött a találkozó lemondásáról, ugyanakkor megismételte: szeretné, ha a tűzszüneti megállapodás része lenne a harci vonalak befagyasztása, amit Moszkva korábban határozottan elutasított.

„Nem akarok egy felesleges találkozót. Nem akarok időt pazarolni, úgyhogy meglátom, mi lesz” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump továbbra is reménykedik a tűzszünetben, ám a konfliktus jelenlegi állását „negatívnak” nevezte, ami arra utal, hogy gyors megoldásban már nem bízik.

Korábban az amerikai elnök arról beszélt, hogy a budapesti találkozó két héten belül megvalósulhat, ám a helyzetet lehűtötte, hogy a hírek szerint Szergjej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetése eredménytelenül zárult. A két diplomata személyes találkozóját sem tartják már szükségesnek.

Egy forrás szerint a halasztás oka, hogy Lavrov eltérő elképzeléseket képvisel az orosz–ukrán háború befejezését illetően – ez pedig az orosz vezetés álláspontját is tükrözi. Elemzők szerint Moszkvában nehéz volna győzelemként tálalni a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonalak mentén, ami ellentmondana az eredeti, 2022-ben megfogalmazott háborús céloknak.

A BBC értesülései szerint a Fehér Házban már azzal számolnak, hogy a közeljövőben nem kerül sor a Trump–Putyin találkozóra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: várható volt, hogy a csúcstalálkozót „tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat” előzi majd meg. Hangsúlyozta, mindez nem meglepő, mivel „a háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt teszi az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek.”

Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA