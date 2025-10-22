2025. október 22. szerda Előd
New York, 2023. november 6.Donald Trump volt amerikai elnök az ellene és két gyermeke ellen csalás vádjával indított polgári per tárgyalásán New York állam Legfelsõbb Bíróságának tárgyalótermében 2023. november 6-án. A volt elnök,
Világ

Trump bekeményített: nagyon keményen odaszólt Putyinnak - ennek így már a fele sem tréfa

Pénzcentrum
2025. október 22. 09:28

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, nem akar felesleges találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kijelentés újabb jele annak, hogy a budapesti békecsúcs sorsa bizonytalanná vált, írja a Bloomberg.

Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón közölte: nem kíván időt pazarolni egy „felesleges” találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kijelentés újabb jele lehet annak, hogy a két vezető között tervezett budapesti csúcstalálkozó veszélybe került.

Trump hangsúlyozta, egyelőre nem döntött a találkozó lemondásáról, ugyanakkor megismételte: szeretné, ha a tűzszüneti megállapodás része lenne a harci vonalak befagyasztása, amit Moszkva korábban határozottan elutasított.

„Nem akarok egy felesleges találkozót. Nem akarok időt pazarolni, úgyhogy meglátom, mi lesz” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump továbbra is reménykedik a tűzszünetben, ám a konfliktus jelenlegi állását „negatívnak” nevezte, ami arra utal, hogy gyors megoldásban már nem bízik.

Korábban az amerikai elnök arról beszélt, hogy a budapesti találkozó két héten belül megvalósulhat, ám a helyzetet lehűtötte, hogy a hírek szerint Szergjej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetése eredménytelenül zárult. A két diplomata személyes találkozóját sem tartják már szükségesnek.

Egy forrás szerint a halasztás oka, hogy Lavrov eltérő elképzeléseket képvisel az orosz–ukrán háború befejezését illetően – ez pedig az orosz vezetés álláspontját is tükrözi. Elemzők szerint Moszkvában nehéz volna győzelemként tálalni a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonalak mentén, ami ellentmondana az eredeti, 2022-ben megfogalmazott háborús céloknak.

A BBC értesülései szerint a Fehér Házban már azzal számolnak, hogy a közeljövőben nem kerül sor a Trump–Putyin találkozóra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: várható volt, hogy a csúcstalálkozót „tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat” előzi majd meg. Hangsúlyozta, mindez nem meglepő, mivel „a háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt teszi az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek.”

Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
