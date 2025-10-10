7,4-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, utórengések is jöhetnek

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én, helyi idő szerint 9:43-kor - jelentette a Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs).

A rengés az ország tengerparti részén, körülbelül 62 kilométerre Manay városától keletre, 10 kilométeres mélységben következett be a Phivolcs jelentése szerint.

Az USGS amerikai földtani intézet 7,4-es magnitúdót adott meg, míg az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ a rengés mélységét 58 kilométerre jelezte, és szintén 7,4-es erejűnek minősítette azt.

A Phivolcs igazgatója, Teresito Bacolcol közölte, hogy a rengés után további utórengésekre és károkra kell számítani. A dél-fülöp-szigeteki Davao Oriental tartomány kormányzója, Edwin Jubahib megerősítette, hogy több épület is megsérült.

A rengés után a Fülöp-szigeteken és Indonéziában is szökőár-riasztást adtak ki. A Phivolcs figyelmeztetett, hogy hét tartományban a tengerparti területek lakosait haladéktalanul emelt terepre vagy beljebb, a parttól messzebb eső területekre kell evakuálni, mert az áradás hullámok akár 1-3 méterrel is meghaladhatják a normális dagályszintet. Indonéziában, Észak-Szulavézi és Pápuai régiókban legfeljebb 50 centiméteres hullámokat várnak.

Az Egyesült Államok szökőár-figyelő szolgálata szerint a rengés epicentrumától 300 kilométeren belüli partvidékeken veszélyes hullámok kialakulása lehetséges.

Az eseményről szóló jelentések megjegyzik, hogy a mostani rengés mindössze két héttel a Fülöp-szigetek középső Cebu tartományát sújtó 6,9-es magnitúdójú, 72 halálos áldozattal és 559 sérültet okozó földrengés után következett be.

A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni "Tűzgyűrűn" fekvő földrengés-aktív zónában fekszik, ahol évente több mint 800 földrengést regisztrálnak.