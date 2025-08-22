A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
Szent András-törésvonal: itt lehet legközelebb földrengés, törésvonalak Magyarországon
Aggasztó megfigyelésekre hívták fel a figyelmet a kutatók a világ egyik leghíresebb törésvonalával, a mintegy 1300 km hosszan húzódó Szent András-törésvonallal kapcsolatban: úgy tűnik, veszélyes földrengés fenyegeti a térséget. Bár a Szent András-törésvonal Magyarország területét szerencsére nem érinti, mindenképpen érdemes tisztában lennünk, mivel is jár az, ha otthonunk egy nagyobb törésvonal mentén fekszik. Tudtad, hogy törésvonalak Magyarországon is vannak, és hogy nálunk is lehetnek erőteljes földrengések? Nézzük, hol található törésvonal Magyarország területén és mekkora az esélye egy nagyobb földrengés bekövetkezésének!
Cikkünkben a Szent András-törésvonallal kapcsolatos előrejelzések vonatkozásában megvizsgáltuk, hol található törésvonal Magyarország területén és melyek azok a veszélyeztetett belföldi területek, amelyeket a legnagyobb valószínűséggel érinthet egy-egy földrengés. Járjunk utána, hol található a Szent András-törésvonal térképen és mi a helyzet Magyarország földrengés térképével, tudd meg, melyek voltak minden idők legnagyobb magyar földrengései!
Hol található a Szent András-törésvonal térképen?
Az 1300 km hosszú Szent András-törésvonal Magyarországtól távol, Észak-Amerika nyugati partvidéke mentén húzódik. Gyakorlatilag egy olyan vetődésről van szó, ami az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódik, kiindulópontja pedig a Kaliforniai-öböl. A két egymással szomszédos lemez folyamatosan, egymással ellentétes irányban mozog: évente kb. 5 centimétert mozdulnak el, nagyobb földrengések esetén azonban több méteres csúszás is megfigyelhető.
A Szent-András-törésvonal térségében a történelem során rengeteg, a Richter-skála szerinti 7,5-ös magnitúdójút meghaladó erősségű földrengést regisztráltak. A legnagyobb földrengések között az eddigi szeizmológiai kutatások szerint átlagosan 105 év, (legalább 62 és maximum 192 év) telt el. A 20. század leghíresebb kaliforniai földrengései közé tartozik az 1906-os földrengés San Franciscóban (7,9), az az 1989-es Loma Prietában (6,9), illetve az 1994-es Los Angelesben (6,7), amelyek mind óriási károkat okoztak.
Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szent-András-törés vonal a közeljövőben várhatóan újabb, hatalmas erejű földrengést fog produkálni: becsléseik szerint hozzávetőlegesen 60% az esélye annak, hogy Los Angeles közelében a következő 30 év során legalább 6,7-es erősségű földrengés következzen be. Egy-egy törésvonal szakadási eseményei egymástól jelentősen eltérhetnek, így egy újabb rengés akár a legutóbbi esemény óta felhalmozódott elmozdulási deficitnél is nagyobb energiát szabadíthat fel.
Törésvonalak Magyarországon: hol húzódnak, mennyire veszélyesek?
Ugyanúgy, ahogy a világ bármely vidékén, törésvonal Magyarország területén is található, és bár szeizmológiai szempontból a Kárpát-medence térsége közel sem olyan aktív – távol vagyunk az olyan igazán nagy törésvonalaktól, mint a Szent András-törésvonal -, mint például Kalifornia, földrengések nálunk is rendszeresen előfordulnak. Számos kisebb mellett a három legjelentősebb magyarországi törésvonal:
- a Rába-vonal;
- a Balaton-vonal;
- és a Közép-magyarországi vonal.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy Magyarországot mérsékelt szeizmicitás jellemzi, ami azt jelenti, hogy nálunk évente csupán néhány érzékelhető erősségű, jellemzően veszélytelen földrengés következik be. A földrengések előfordulása szempontjából a leginkább érintett belföldi területek a következők:
- Délnyugat-Magyarországon: Csurgó–Nagykanizsa és Zalaszentgrót környéke;
- Nyugat-Magyarországon: Répcelak környezete (Bük–Mihályi–Sárvár háromszög);
- A Dunántúli-középhegységben és annak környezetében: Várpalota–Mór, Komárom, a Bakony keleti fele, a Vértes, a Dunazug-hegység déli fele;
- a Csepel-sziget környéke (Balaton–Tóalmás-vetőzóna);
- Hatvan–Jászberény és Heves környezete;
- a Bükk déli fele és előtere, illetve Miskolc környéke;
- Pincehely és Szabadszállás környezete;
- a Zempléni-hegység délnyugati oldala;
- Nógrádban a Diósjenői-vonal környezete.
Földrengések Magyarországon
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézete 15 állandó és 32 ideiglenes állomást üzemeltet az országban, amelyek évente átlagosan 100-200 földrengést regisztrálnak. Ezek tipikusan kisebb, 2,5-3-as magnitúdójú, veszélytelen földrengések, melyeket legfeljebb az epicentrum közelében érzékelhetünk – a fenti magyar törésvonal térképen látható, hol következnek be ezek a legnagyobb valószínűséggel.
Jelentősebb károkat okozó földrengések Magyarországon ritkán, 15-20 évente következnek be, a Richter-skála 5-ös fokozatánál erősebb földrengések pedig átlagosan 40-50 évente fordulnak elő nálunk.
Összesen 14 darab, 5-ösnél erősebb földrengést tartunk számon Magyarországon, melyek közül a legismertebb az 1911-es kecskeméti földrengés (kb. 5,6), az 1956-os dunaharaszti földrengés (5,6), illetve az 1985-ös berhidai földrengés (5,1). Történelmi emlékeink szerint minden idők legerősebb magyarországi földrengése az 1763-as komáromi földrengés lehetett (Mária Terézia királynő idejében), 6,3-as becsült magnitúdóval, a történelem emlékezetében élő első hazai földrengés pedig a 456-os szombathelyi földrengés lehetett (sötét középkor).
2024-ben összesen 327 kisebb földrengést azonosítottak térségünkben, amelyből a lakosság összesen 7 földrengést tapasztalhatott meg élőben – ezek közül 3 rengés történt az ország területén, melyek leginkább Zamárdiban, Ságváron (Somogy vármegye) és Nagyvelegnél (Fejér vármegye) voltak érzékelhetők. Az említett földrengések egyike sem tartozott a jelentős veszéllyel járó kategóriába.
