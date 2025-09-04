2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Egy szeizmográf rögzíti a földrengési adatokat a Washington állambeli Szent Helens-hegyen.
Ilyenre még nem volt példa: csak augusztusban 133 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

MTI
2025. szeptember 4. 11:32

Augusztusban 133 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: augusztusban 18 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#otthon #földrengés #kárpátalja

