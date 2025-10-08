Döbbenet: elvennék a 70 év felettiek szavazati jogát, mi lesz ebből?

Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Egy német gazdaságkutató intézet, a DIW felvetette, hogy a 70 év feletti állampolgárokat meg kellene fosztani a szavazati joguktól, miközben a gyermekek és fiatalkorúak részvételét növelnék. A javaslat komoly vitát váltott ki a generációk között, és alkotmányos aggályokat is felvet, írja az Economx.
A német DIW gazdaságkutató intézet vezetője szerint a politikai döntések túl gyakran az idősebb generáció javára születnek, míg a fiatalok aránytalan terheket viselnek például az éghajlatváltozás, a pénzügyek vagy a szociálpolitikai intézkedések következményei miatt. Marcel Fratzscher javaslata szerint 70 év felett már ne szavazhassanak az emberek, hogy a fiatalok jövőjét kevésbé befolyásolják a döntéseik.
"Ha az emberek nem szavazhatnak az első 18 évükben, akkor az utolsó 18 évükben sem szabadna" – fogalmazott.
A kutató azt is hangsúlyozta, hogy a gyermekeknek és fiatalkorúaknak valamilyen módon jogot kellene kapniuk a politikai részvételhez, például a szüleik vagy gyámjaik révén. Többen az interneten támogatták az ötletet, például pártnevek nélküli szavazás vagy a korcsoportok arányos befolyásolása formájában.
Fratzscher korábban más megosztó javaslatokkal is felhívta magára a figyelmet, például a magasabb nyugdíjjal rendelkezők szolidaritási különadójának bevezetésével vagy a kötelező egy éves szociális szolgálattal a nyugdíjba vonulás után.
Az alkotmányos aggályok jelentősek: a német Alaptörvény jelenleg egyetemes, egyenlő és szabad szavazati jogot ír elő. Bár a szavazati korhatár 16 évre való leszállítása már évek óta vita tárgya, a 70 év feletti állampolgárok kizárása példátlan lenne.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, leginkább az általa megosztott tartalmak miatt.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
Dél-Ázsiában példátlan politikai változásokat indított el a Z generáció az elmúlt években.
A Trump-adminisztráció fontolgatja egy Donald Trumpot ábrázoló 1 dolláros érme kibocsátását az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulójára.
Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában.
Babis egypárti kormányzásra készül, eszében sincs tárgyalni a jelenleg még irányító pártokkal.
Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut.
Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
