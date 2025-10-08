2025. október 8. szerda Koppány
Egy személy a választások során a szavazóhelyiségben történő szavazás során a szavazólapot egy urnába helyezi.
Világ

Döbbenet: elvennék a 70 év felettiek szavazati jogát, mi lesz ebből?

Pénzcentrum
2025. október 8. 19:17

Egy német gazdaságkutató intézet, a DIW felvetette, hogy a 70 év feletti állampolgárokat meg kellene fosztani a szavazati joguktól, miközben a gyermekek és fiatalkorúak részvételét növelnék. A javaslat komoly vitát váltott ki a generációk között, és alkotmányos aggályokat is felvet, írja az Economx.

A német DIW gazdaságkutató intézet vezetője szerint a politikai döntések túl gyakran az idősebb generáció javára születnek, míg a fiatalok aránytalan terheket viselnek például az éghajlatváltozás, a pénzügyek vagy a szociálpolitikai intézkedések következményei miatt. Marcel Fratzscher javaslata szerint 70 év felett már ne szavazhassanak az emberek, hogy a fiatalok jövőjét kevésbé befolyásolják a döntéseik.

"Ha az emberek nem szavazhatnak az első 18 évükben, akkor az utolsó 18 évükben sem szabadna" – fogalmazott.

A kutató azt is hangsúlyozta, hogy a gyermekeknek és fiatalkorúaknak valamilyen módon jogot kellene kapniuk a politikai részvételhez, például a szüleik vagy gyámjaik révén. Többen az interneten támogatták az ötletet, például pártnevek nélküli szavazás vagy a korcsoportok arányos befolyásolása formájában.

Fratzscher korábban más megosztó javaslatokkal is felhívta magára a figyelmet, például a magasabb nyugdíjjal rendelkezők szolidaritási különadójának bevezetésével vagy a kötelező egy éves szociális szolgálattal a nyugdíjba vonulás után.

Az alkotmányos aggályok jelentősek: a német Alaptörvény jelenleg egyetemes, egyenlő és szabad szavazati jogot ír elő. Bár a szavazati korhatár 16 évre való leszállítása már évek óta vita tárgya, a 70 év feletti állampolgárok kizárása példátlan lenne.
Címlapkép: Getty Images
