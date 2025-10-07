A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.
Brutál eső csap le, iskolaszünetet rendelnek el: ilyen már rég volt, a főváros sem ússza meg
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt – közölte az Agerpres.
A meteorológiai szolgálat kedd estétől harmadfokú, vörös riasztást adott ki Bukarestre, valamint a fővárostól délre és keletre fekvő öt megyére. Egyes térségekben akár 120-140 liter eső is lehullhat négyzetméterenként, ami áradásokhoz és súlyos közlekedési fennakadásokhoz vezethet. Az oktatás felfüggesztéséről már döntöttek Konstanca, Ialomiţa, Călărași és Giurgiu megye hatóságai.
A rendkívüli helyzet kezelésére az országos katasztrófavédelem (IGSU) más térségekből is erősítést rendelt: több mint 60 nagy teljesítményű szivattyút és tucatnyi felfújható mentőcsónakot irányítottak a veszélyeztetett régiókba.
A bukaresti vízművek és a metróvállalat is fokozott készültségben várja az ítéletidőt. A lakosságot arra figyelmeztették, hogy a vörös riasztás alatt lehetőleg maradjanak otthon, kapcsolják be a mobiltelefonjuk riasztófunkcióját, és figyeljék a hatóságok RO-Alert üzeneteit.
A rendkívüli időjárást a Barbara ciklon okozza, amely a Fekete-tenger felett örvénylik, és Bulgáriát is súlyosan érinti. A vörös riasztás Románia délkeleti térségében előreláthatólag csütörtök délutánig marad érvényben.
