2025. október 7. kedd Amália
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
heves eső zúdul le a viharból
Világ

Brutál eső csap le, iskolaszünetet rendelnek el: ilyen már rég volt, a főváros sem ússza meg

MTI
2025. október 7. 16:29

Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt – közölte az Agerpres.

A meteorológiai szolgálat kedd estétől harmadfokú, vörös riasztást adott ki Bukarestre, valamint a fővárostól délre és keletre fekvő öt megyére. Egyes térségekben akár 120-140 liter eső is lehullhat négyzetméterenként, ami áradásokhoz és súlyos közlekedési fennakadásokhoz vezethet. Az oktatás felfüggesztéséről már döntöttek Konstanca, Ialomiţa, Călărași és Giurgiu megye hatóságai.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendkívüli helyzet kezelésére az országos katasztrófavédelem (IGSU) más térségekből is erősítést rendelt: több mint 60 nagy teljesítményű szivattyút és tucatnyi felfújható mentőcsónakot irányítottak a veszélyeztetett régiókba.

A bukaresti vízművek és a metróvállalat is fokozott készültségben várja az ítéletidőt. A lakosságot arra figyelmeztették, hogy a vörös riasztás alatt lehetőleg maradjanak otthon, kapcsolják be a mobiltelefonjuk riasztófunkcióját, és figyeljék a hatóságok RO-Alert üzeneteit.

A rendkívüli időjárást a Barbara ciklon okozza, amely a Fekete-tenger felett örvénylik, és Bulgáriát is súlyosan érinti. A vörös riasztás Románia délkeleti térségében előreláthatólag csütörtök délutánig marad érvényben.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #oktatás #időjárás #árvíz #eső #ítéletidő #románia #katasztrófavédelem #világ #esőzés #bulgária #árvízvédelem #bukarest #ciklon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Lemondott a francia kormányfő

Lemondott a francia kormányfő

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:03
16:43
16:29
16:04
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 7.
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
2025. október 7.
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
2025. október 7.
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 7. kedd
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
2
1 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
3
1 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 napja
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
5
4 napja
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kizárás
Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 17:03
Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 16:04
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
Agrárszektor  |  2025. október 7. 16:32
Őrület, mit kezdenek termelni az olaszok: 2026-tól a boltokban is ott lehet