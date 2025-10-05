Babis egypárti kormányzásra készül, eszében sincs tárgyalni a jelenleg még irányító pártokkal.
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában - írta meg a BBC.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az éjszakai orosz támadások során öt ember vesztette életét, és több tízezren maradtak áram nélkül Ukrajnában. A szomszédos Lengyelország vadászgépeket vezényelt a légtér biztosítására, és a NATO szövetséges repülőgépei is bevetésre kerültek.
A nyugat-ukrajnai Lviv közelében található Lapaivka faluban egy családból négy embert, köztük egy 15 éves lányt ölt meg egy rakétacsapás. Egy családtag és két szomszéd megsebesült. Zaporizzsja régióban szintén egy halálos áldozatot jelentettek.
Zelenszkij szerint Oroszország több mint 50 rakétát és mintegy 500 támadó drónt indított. A támadások Lviv mellett az Ivano-Frankivszk, Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Herszon, Odessza és Kirovohrád régiókat is érintették.
Lvivben több órán át tartottak a csapások, ami a tömegközlekedés felfüggesztéséhez és az áramellátás megszakadásához vezetett. Zaporizzsja régióban a támadás következtében több mint 73 000 fogyasztó maradt áram nélkül egy erőmű elleni csapás után. A sérültek között egy 16 éves lány is van.
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint sikeresen hajtottak végre "tömeges" csapást ukrán katonai és infrastrukturális célpontok ellen. Oroszország továbbra is az ukrán energetikai infrastruktúrára összpontosítja támadásait a közelgő tél előtt.
Az orosz támadások napokkal azután történtek, hogy egy amerikai tisztviselő kijelentette, az Egyesült Államok támogatná, ha Ukrajna mélységi csapásokat mérne orosz területre. Keith Kellogg, az USA ukrajnai különmegbízottja a Fox News-nak nyilatkozva megerősítette, hogy Donald Trump elnök álláspontja szerint Ukrajna végrehajthat nagy hatótávolságú csapásokat.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg
15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátás nélkül működik, míg a csernobili létesítményben átmeneti áramkimaradás történt.
Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott
Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére.
Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Életének 91. évében elhunyt Dr. Jane Goodall, a nemzetközileg elismert brit etológus és antropológus, aki a kelet-afrikai csimpánzok életének tanulmányozásával szerzett hírnevet világszerte.
Orbán Viktor az uniós csúcs előtt nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország...
Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása.
Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben.
Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet.
Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha...
Donald Trump azt hangoztatta, hogy amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra.
A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
