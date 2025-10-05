2025. október 5. vasárnap Aurél
Budapest
Felhők felett repülő orosz vadászgépek. SU-35 sugárhajtású vadászgép.
Világ

Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?

Pénzcentrum
2025. október 5. 13:29

Öt halálos áldozatot követelt és több tízezer embert hagyott áram nélkül Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadása Ukrajnában - írta meg a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az éjszakai orosz támadások során öt ember vesztette életét, és több tízezren maradtak áram nélkül Ukrajnában. A szomszédos Lengyelország vadászgépeket vezényelt a légtér biztosítására, és a NATO szövetséges repülőgépei is bevetésre kerültek.

A nyugat-ukrajnai Lviv közelében található Lapaivka faluban egy családból négy embert, köztük egy 15 éves lányt ölt meg egy rakétacsapás. Egy családtag és két szomszéd megsebesült. Zaporizzsja régióban szintén egy halálos áldozatot jelentettek.

Zelenszkij szerint Oroszország több mint 50 rakétát és mintegy 500 támadó drónt indított. A támadások Lviv mellett az Ivano-Frankivszk, Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Herszon, Odessza és Kirovohrád régiókat is érintették.

Lvivben több órán át tartottak a csapások, ami a tömegközlekedés felfüggesztéséhez és az áramellátás megszakadásához vezetett. Zaporizzsja régióban a támadás következtében több mint 73 000 fogyasztó maradt áram nélkül egy erőmű elleni csapás után. A sérültek között egy 16 éves lány is van.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint sikeresen hajtottak végre "tömeges" csapást ukrán katonai és infrastrukturális célpontok ellen. Oroszország továbbra is az ukrán energetikai infrastruktúrára összpontosítja támadásait a közelgő tél előtt.

Az orosz támadások napokkal azután történtek, hogy egy amerikai tisztviselő kijelentette, az Egyesült Államok támogatná, ha Ukrajna mélységi csapásokat mérne orosz területre. Keith Kellogg, az USA ukrajnai különmegbízottja a Fox News-nak nyilatkozva megerősítette, hogy Donald Trump elnök álláspontja szerint Ukrajna végrehajthat nagy hatótávolságú csapásokat.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #áramellátás #világ #drón #donald trump #lengyelország #támadás #áldozatok #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #rakéta #vadászgép

